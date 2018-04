Crash de l’avion militaire : Le Président Bouteflika reçoit les condoléances de plusieurs Chefs d’état et personnalités

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier des messages de condoléances de plusieurs Chefs d'État et de personnalités internationales qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie suite au crash de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik (wilaya de Blida).

Ces messages de condoléances ont été adressés par le président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, du Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Taieb Beccouche, du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Abdelaziz Ben Othman Touijri, du khalife de la Tarika Tidjania au Sénégal, Chérif Abdel Moutaleb Tidjani et de l'archevêque de l'église épiscopale d'Egypte, d'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique, Mouneer Hannas Anis. Le chef de l'Etat a reçu également des messages de condoléances de l'ancien Premier ministre libanais, Fouar Siniora, de l'Organisation palestinienne des droits de l'Homme, du Secrétaire général du Congrès des Palestiniens à l'étranger, Mounir Chafik et du président du parti El Itihad et ancien ministre libanais, Abdel Rahim Mrad.

Le Vice-Premier ministre, ministre d'Etat chargé des affaires du Premier ministère jordanien, Jamal Al-Sarayrah a présenté, hier au siège de l'ambassade d'Algérie à Amman, les condoléances du Gouvernement jordanien à l'Algérie suite au crash de l'avion militaire.. "La Jordanie a appris avec une profonde tristesse la mort d'enfants vaillants de l'Algérie, pays frère", a écrit M. Al-Sarayrah sur le registre de condoléances. "Le gouvernement et le peuple jordaniens présentent leurs sincères condoléances au président de la République, au Gouvernement et au peuple algériens ainsi qu'aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les entourer de Sa sainte miséricorde et de préserver l'Algérie de tout malheur", a t-il ajouté.



M. Bensalah présente ses remerciements aux dirigeants arabes



Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a présenté hier lors de sa participation au 29e sommet à Dhahran (Arabie saoudite) ses remerciements aux dirigeants arabes prenant part aux travaux pour leurs condoléances et compassion avec l'Algérie.

Dans une allocution prononcée durant la rencontre, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Bensaleh a adressé "ses remerciements aux dirigeants des pays arabes prenant part au sommet pour leurs condoléances et compassion avec le peuple et le Gouvernement algériens, ainsi que pour leur solidarité suite au crash de l'avion militaire". L'avion militaire qui s'est écrasée mercredi dernier dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik a fait 257 morts dont 10 membres de l'équipage. La majorité des victimes étaient des militaires et des membres de leurs familles.