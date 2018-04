3e édition Green USTHB : Recyclage et développement durable valorisés

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, en compagnie de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, ont procédé hier, à l’Université des sciences et des technologies Houari Boumediene (USTHB), à l’ouverture de la troisième édition de Green USTHB. Un événement organisée par Project Initiative, un club d’étudiants impliqué dans la promotion d’initiatives à caractère entrepreneurial, dont le siège est situé sein de l’université.

S’exprimant à cette occasion, M. Hadjar a indiqué que l’USTHB contribue efficacement à la politique nationale environnementale à travers cette initiative qui devrait être généralisée à toutes les universités du pays, d’autant plus que les étudiants représentent l’élite qui influe sur la société. Concernant le thème retenu pour cette troisième édition, qui est le recyclage et le développement durable, le ministre a précisé que le sujet est d’une grande importance non seulement du point de vue scientifique mais également politique et économique. Ce qui est à salué dans cette initiative est l’esprit entrepreneurial chez les étudiants de l’USTHB qui ont créé des micro-entreprises spécialisées dans le traitement des déchets et contribuer de ce fait à la préservation de l’environnement mais également à la création de richesses et de l’emploi.

Le ministre a rappelé à ce propos la création au niveau de toutes les universités du pays, d’une «Maison de l’entrepreneuriat», en partenariat avec l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (Ansej). La Maison de l’entrepreneuriat de l’Université a pour mission, selon le ministre, de développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants et assurer l’émergence de nouvelles vocations d’entrepreneurs à travers trois axes majeurs. Il s’agit de sensibiliser et diffuser la culture entrepreneuriale dans l’enseignement supérieur, amplifier et mutualiser les actions de formation, accueillir, orienter et accompagner les étudiants et les porteurs d’intentions d’entreprendre dans leur action de création d’activité économique.

Pour sa part, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, a souligné le rôle des étudiants dans la préservation de l’environnement à travers les différentes initiatives visant à sensibiliser sur l’importance du traitement et du recyclage des déchets.

Green USTHB est, selon les organisateurs, le plus grand événement environnemental universitaire. A cette occasion, des chantiers de volontariat, plantation, expositions, conférences et ateliers de recyclage ont été au programme afin d’inculquer le principe de entrepreneuriat vert et son importance au sein de la communauté, mais aussi permettre la valorisation des actions écologique à petite échelle et le principe de préservation de la nature ainsi que l’importance du recyclage. L’université des sciences et technologies Houari-Boumediene verra l’introduction du tri sélectif et sera donc la première université en Algérie à adopter cette initiative officiellement. Cette manifestation se poursuivra aujourd’hui, avec au programme, un concours «Recy-Art», pour la meilleure réalisation recyclée à partir d’une boîte mystère.

Il convient de rappeler que le club a lancé la première édition de Green USTHB en 2016. Celle-ci a été marquée par la participation d’enfants accompagnés de leurs parents, afin de les initier à la protection de l’environnement.

Salima Ettouahria