AADL-2013 : LES pré-affectations à partir de 25 avril à Alger

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a procédé, hier au siège de l’AADL à Alger, au lancement du nouveau site électronique au profit des souscripteurs au programme AADL-2013.

L’initiative vise «à faciliter et à moderniser la relation entre le citoyen et l’Administration», selon le ministre.

Le bénéficiaire du logement AADL peut suivre l’évolution de son dossier à distance, de même pour ce qui est de l’état d’avancement des travaux. M. Temmar a fait savoir que ce nouveau système sera en vigueur à partir du 25 avril pour les souscripteurs relevant de la wilaya d’Alger, compte tenu «de la forte demande au niveau de la capitale». «La tutelle veille à simplifier les procédures administratives», a-t-il appuyé, mettant l’accent sur les avantages qu’offre ce site électronique visant «à réduire le déplacement du bénéficiaire de logement vers l’AADL pour se renseigner sur les différentes étapes liées au traitement de son dossier».

Après avoir informé que la remise de pré-affectation commencera à partir de 25 avril à Alger, pour les souscripteurs de l’AADL-2013 d’Alger, le ministre a indiqué que l’opération a commencé hier dans 13 wilayas : Adrar, Laghouat, Batna, Blida, Tamanrasset, Sétif, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Constantine, M’sila, Oran, Bordj Bou-Arréridj et Naâma.

Pour El-Bayadh, Biskra, Oum El-Bouaghi, Mila, Tiaret et Skikda, la remise de pré-affectations se déroulera le 18 avril.

Le 22 avril, cette opération touchera Chlef, Béchar, Tlemcen, Djelfa, Annaba et Relizane.

«Malgré l’insertion de la technologie dans la relation entre le citoyen et l’Administration, les bureaux d’écoute seront ouverts», ajoute le ministre.

En ce qui concerne les recours, 4.000 cas concernent l’AADL-1 et 4.592 cas concernent l’AADL-2 et 1.000 cas pour l’AADL de 2013.

Hichem Hamza