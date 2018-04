Aménagement des établissements hôteliers à Alger : Préserver le cachet architectural

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, hier, lors de sa visite à plusieurs projets d’aménagement d’établissements hôteliers à Alger, «l’importance de respecter les délais de livraison et les exigences de la qualité», indique un communiqué du ministère. Le ministre, qui a inspecté plusieurs projets de réaménagement et de modernisation d’établissements hôteliers à Alger, a donné de «fermes instructions pour le respect des délais de livraison de ces structures et des normes de qualité, tout en veillant à préserver leur cachet architectural», ajoute le communiqué. M. Benmessaoud a également souligné l’importance d’assurer «un suivi permanent et continu des bureaux d’études chargés de contrôler le travail de ces chantiers», précise le communiqué. Lors de sa visite, première du genre après sa désignation à la tête de ce département ministériel, le ministre a visité les chantiers d’aménagement des hôtels Safir et Albert Premier, ainsi que le centre de thalassothérapie et le port de plaisance de Sidi Fredj, selon la même source.