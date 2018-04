Ligue Deux (26e journée) : Le MOB, un pied en Ligue Une

Le MO Bejaia, auteur d’une belle victoire à domicile face à son dauphin (2-0), a fait un grand pas vers l’accession. Avec quatre points sur l’AS Ain M’lila et huit sur le troisième, JSM Bejaia, les poulains du coach Ait Djoudi ont consolidé leur position de leader.

C’est dans l’ultime minute de la première période que les Crabes ont vu leurs efforts se concrétiser. D’un tir à la limite de la surface de réparation, Naas surprend Belalem. À l’heure de jeu, Soltane scelle le sort de cette partie très serrée après une action individuelle. Par ailleurs, la JSMB a pris l’eau à El Eulma face à Babya. Après avoir mené au score au quart d’heure de jeu, grâce à la réalisation d’Ounas, les protégés de Zeghdoud ont été renversés en seconde période par une formation du MCEE déterminée. Les visiteurs hypothèquent ainsi leurs chances d’accession, alors que les joueurs de Lounici quittent provisoirement la zone de relégation. La belle opération de cette 26e journée de Ligue-Deux est à mettre à l’actif de l’équipe de Chlef. Auteur d’un précieux nul à Oran (1-1) face à l’ASMO, l’ASO pointe désormais aux pieds du podium, à seulement deux longueurs derrière la JSMB. C’est aussi le cas pour le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, vainqueur du Rapid de Relizane (3-2). Menés au score grâce au doublé de Nemdil (6’ et 37’), les joueurs de Boughrara ont réduit la marque par l’intermédiaire de Messaadia, avant la pause, pour ensuite renverser la vapeur en seconde mi-temps par Bouhakek (51’) et Kourbia (89’). De son coté, la JSM Skikda est pratiquement écartée de la course. Les camarades de Berramla se sont inclinés à domicile face au Raed de Kouba (1-2). Dans le bas du tableau, les choses se compliquent un peu plus pour le CRB Ain Fekroun, battu à Boussaâda par l’Amel local.

Désormais, les poulains de Bouklkout occupent la position de lanterne rouge. L’unique réalisation de cette rencontre tendue est signée Khirraoui (65’). Les visiteurs ont terminé la partie à dix, après l’expulsion de Sifeddine (67’). Malgré son succès (2-0) à domicile face au Widad de Tlemcen, le Ghali de Mascara demeure dans la zone de relégation. Le Chabab de Batna battu à Saida (2-0) occupe, quant à lui, la position de premier relégable.

R. M.