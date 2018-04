journée mondiale du design italien : «Les ateliers de la beauté» au MAMA

Dans le cadre de la deuxième journée mondiale du design italien, l’ambassade d’Italie en Algérie et l’Institut culturel italien en collaboration avec le ministère de la Culture et le Musée national public d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), la seconde journée des « ateliers de la beauté » a eu lieu samedi au MAMA, en présence de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrera, et plusieurs architectes des deux pays.

L’occasion également de clôturer l’exposition qui a eu lieu pendant plus d’un mois sous la thématique «Design et durabilité» où une dizaine de designers algériens et italiens ont exposé des œuvres, à la fois artistique et écologique. Une manière pour réconcilier la ville, son cœur historique d’urbanisme avec des œuvres d’art de design qui respectent l’environnement et l’écosystème.

«L’exposition autour du «design et durabilité» fait que l’architecture pourrait prendre la relève du design et amener une amélioration dans la vie quotidienne de l’urbanisme. Je crois que c’est une mission très importante pour la qualité de la vie. Il ne s’agit pas seulement de durabilité, d’écologie mais plutôt de la conception de la ville comme lieu de rencontre, de socialisation et de responsabilité», a souligné l’ambassadeur d’Italie en Algérie, qui a plaidé pour mettre en place cette conception à tous les niveaux, à savoir le coté académique, celui des institutions culturelles et au niveau des responsables politiques des villes. «Je souhaite aux architectes de trouver une ambiance d’écoute, car ils ont beaucoup d’idées qui parfois manquent de connexion pour la mise en pratique des projets. Je crois qu’il existe déjà une longue histoire de collaboration, cet épisode renforce cette entente entre les deux rives de la méditerranée», a-t-il fait savoir. De son coté, la directrice de centre culturel italien, Maria Battaglia, a avoué que cette rencontre a été riche d’idées et d’échanges d’expérience entre les designers des deux pays, où il a été question de débattre autour de la notion d’urbanisme des quartiers historiques de nos villes qui appartiennent au patrimoine d’une ville, mais surtout, de trouver les moyens de les réhabiliter, et de penser à une requalification de ces centres historiques de nos villes.

Pour l’intitulé « les ateliers de la beauté », l’interlocutrice a fait savoir que parler de beauté au sens large du terme désigne la beauté esthétique et l’aspect durable de l’animation des villes pour donner plus de convivialité aux citoyens.

Au sujet des projets en commun entre les designers des deux pays, Maria Battaglia a déclaré que pendant le mois de mars, des ateliers ont eu lieu au bénéfice des étudiants de l’École nationale des beaux arts d’Alger et les meilleurs projets seront sélectionnés pour participer au concours «La méditerranée et la paix» qui se tiendra à Florence. L’interlocutrice a ajouté que des designers algériens devraient prendre part à la prochaine «triennale de Milan» dont le thème est «Durabilité, design et recyclage». Cinq architectes et designers ont animé par la suite des conférences relatives au design des villes et la durabilité.

Il s’agit d’Akli Amrouche, Yasmine Terki et Halim Faidi du coté algérien. Deux intervenants italiens, Federico De Giuli et Domenico Pastore, ont également pris part à la rencontre, .

Kader Bentounès