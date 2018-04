Béchar et Tlemcen : Plus de 2 quintaux de kif traité saisis

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté,hier, à Béni Ounif, dans la wilaya de Béchar (3e Région militaire), une importante quantité de kif traité s’élevant à 2 quintaux et 8,5 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Bouihi dans la wilaya de Tlemcen (2e RM), un individu en possession de 9,5 kg de la même substance, alors que 15.980 comprimés psychotropes ont été saisis à Tamanrasset (6e RM)", précise la même source. Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, à In Guezzam (6ème RM), "5 individus et saisi 3 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs, tandis que 4 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à El-Taref (5e RM)".