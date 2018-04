Conseil européen de la recherche : Le chercheur algérien Lyesse Laloui distingué

Le chercheur algérien, Lyesse Laloui, a été distingué par le Conseil européen de la recherche (CER) qui lui a attribué le prestigieux prix "Advanced ERC Grant", pour le projet Biogeos, lui reconnaissant, ainsi, son rang de leader dans le domaine de la recherche en bio-cimentation. Le projet Biogeos (BIO-mediated GEO-material Strengthening) développe l’utilisation de processus biologiques en géotechnique ayant pour vertu de renforcer la stabilité des infrastructures.

Les innovations développées au sein de ce projet sont en train de "révolutionner" les technologies de stabilisation des sols et apporter une réponse durable à la protection des infrastructures face aux phénomènes climatiques, tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain ou encore les phénomènes d’érosion du sol. Utilisées à une plus grande échelle, ces méthodes pourraient apporter une solution aux émissions des gaz à effets de serre dans le domaine de la construction et contribuer directement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Le prix "Advanced ERC Grant" est doté d’un soutien financier de 2,5 millions d'euros.