Crash de l’ avion militaire : Le Président Bouteflika reçoit des messages de condoléances

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier des messages de condoléance de plusieurs chefs d'Etat et de personnalités internationales, qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie suite au crash d'un avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (wilaya de Blida). Ces messages de condoléances ont été adressés par le président angolais, Joâo Manuel Gonçalves Lourenço, et le Président syrien, Bachar el-Assad. Des messages de condoléances émanent aussi du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajcak, de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki et du Chef de l'Eglise orthodoxe russe, Patriache Kyrielle. Le président Bouteflika a reçu ces trois derniers jours, une soixantaine de messages de condoléances émanant de Souverains, de chefs d'Etat, de Premiers ministres et autres personnalités et responsables d'Organisations internationales et régionales. Le crash de l'avion militaire a fait 257 morts dont dix membres de l'équipage. La plupart des martyrs de ce tragique accident sont des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des membres de leurs familles.