concours national de récitation et de Tajwid du Coran : Une dimension maghrébine

Le concours national de récitation et de Tajwid du Coran destiné aux étudiants aura, à compter de l’année prochaine, une dimension maghrébine, a-t-on appris samedi du directeur général de l’Office national des oeuvres universitaires (ONOU).

Cette manifestation estudiantine verra sa promotion en concours maghrébin lors de la sixième édition national de récitation et de Tajwid du Coran, prévue en 2019 à Tlemcen, a indiqué Farouk Bouklikha dans une allocution lors de la cérémonie de clôture de la cinquième édition de cette manifestation cultuelle, rappelant qu’une convention a été passée, depuis trois mois, avec la Tunisie portant sur les échanges culturels entre les deux pays. Abritée par la grande salle du Palais de la culture "Abdelkrim Dali", la cérémonie de clôture, qui s’est déroulée en présence des autorités locales, a été marquée par la remise de prix aux lauréats filles et garçons, dont les deux premiers de chaque catégorie qui ont reçu des omras aux Lieux saints de l’Islam.

Il s’agit respectivement de Abdelmadjid Dehbi de Oued Souf et de Aarab Imane de Sétif. Les secondes places ont été remportées par Settouh Khellil de Skikda et Safia Si Tayeb de Sidi Bel-Abbes. Pas moins de 27 wilayas du pays représentées par 33 Directions locales des œuvres universitaires ont pris part à cette cinquième édition du concours national de récitation et de Tajwid du Coran destiné aux étudiants universitaires, dont le coup d’envoi avait été donné mardi dernier à la bibliothèque centrale du pôle universitaire de hai (quartier) Imama (Tlemcen).

Organisée par les £uvres universitaires de Tlemcen sous le haut patronage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du wali de Tlemcen, ce concours a été dirigé par un jury composé de six enseignants diplômés en récitation et Tadjwid du Coran pour évaluer les prestations des participants en terme de maîtrise des règles, de voix et autres.