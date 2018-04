zones frontalières : Caravane de solidarité

Mille cinq cents familles nomades de la wilaya de Tamanrasset, vivant dans les zones frontalières avec le Niger, ont bénéficié de diverses aides de solidarité. Acheminées à bord d’une caravane composée de 16 camions, ces aides, d’une quantité globale de 120 tonnes qui a été distribuée vendredi dernier, consistent en des denrées alimentaires, des tentes et des articles de literie, dont des couvertures. Cet élan de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant prise en charge des préoccupations des populations nomades des zones frontalières, a précisé le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi, qui a présidé cette opération. Le chef de l’exécutif de la wilaya de Tamanrasset a fait savoir que cette action de solidarité, initiée en prévision du mois sacré de Ramadhan, vise à venir en aide aux populations des régions enclavées et la prise en charge de leurs préoccupations au titre de différents programmes, dont l’organisation prochaine d’une campagne de vaccination de grande envergure contre la rougeole. Les autorités locales se sont engagées, lors d’une rencontre avec les éleveurs de cette région frontalière, de prendre en charge leurs préoccupations, de dépêcher une commission technique pour déterminer les sites appropriés pour la réalisation de forages, des vétérinaires chargés de la vaccination des cheptels ovin et camelin et la réalisation d’un entrepôt d’aliment de bétail dans la région d’In-Guezzam.

Cette action de solidarité a été favorablement accueillie par la population locale qui s’est félicitée de la grande volonté des hautes instances du pays, à leur tête le Président la République, de prendre en charge leurs préoccupations. L’occasion a été mise à profit par les autorités de la wilaya pour s’enquérir de l’avancement du projet de réalisation d’un lycée à In-Guezzam et de la situation de la structure de santé dans cette région.