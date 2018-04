infrastructures aéroportuaires à Tindouf : Une importance particulière

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent, hier à Tindouf, sur la nécessité d’accorder de l’importance au volet entretien des infrastructures aéroportuaires.

«Il appartient d’accorder toute l’importance voulue à l’entretien et à l’hygiène des infrastructures aéroportuaires à la hauteur du grand développement que connaissent ces structures de base des transports aérien à travers le pays", a indiqué le ministre lors de l’inspection des structures de l’aéroport Commandant Farradj de Tindouf ,dans le cadre de sa visite de travail dans cette région. M. Zâalane a, à ce titre, mis l'accent sur la nécessité de faire le bon choix des entreprises de réalisation, l'impératif respect du cachet architectural local dans la réalisation des structures aéroportuaires, l’utilisation des matériaux de construction locaux, l’amélioration du service public et la réunion des conditions nécessaires d’accueil à la satisfaction des passagers au niveau des aéroports. "L’aéroport de Tindouf est appelé à mener, à l'avenir, un grand rôle eu égard au développement tous azimuts que connaît cette wilaya frontalière", a indiqué le ministre, ajoutant que "toutes les opérations accordées pour cette structure s’inscrivent dans le cadre des efforts de désenclavement de la région, de l’encouragement des échanges et de la sécurisation des frontières". Le ministre a, sur site, suivi un exposé sur la situation des travaux publics et des transports dans la wilaya de Tindouf qui s’est vu accorder, depuis 1999, un total de 166 opérations centralisées d’un montant d’investissement de 107 milliards de dinars.

Il est fait état, à ce titre, d'opérations de développement gelées, des contraintes rencontrées par le secteur liées, notamment au manque des ressources hydriques et à l’éloignement des points d’approvisionnement de la région en matières premières. M. Zâalane a, lors de cette visite à la wilaya, procédé à la mise en service de l’extension du terminal aérien à l’aéroport de Tindouf, vaste de 2.600 m2, l’inauguration du siège d’une annexe aéroportuaire. Il a inauguré, par ailleurs, un tronçon de 4 km du projet de dédoublement de la RN 50 long de 15 km, la mise en service également de la route reliant la RN-50 à la mine de Ghar-Djebilet sur un linéaire de 60 km. Le ministre s’est enquis, au terme de sa visite de travail, du projet de réalisation d’une route viabilisée reliant, sur 65 km, Ghar-Djebilet au PK-5 Tindouf. M. Zâalane a indiqué, sur site, que plusieurs objectifs ont été réalisés ces dernières cinq années dans la wilaya de Tindouf, dont la réhabilitation, selon les normes internationales en vigueur, de la RN 50, reliant Abadla (Béchar) à Tindouf sur 700 km, en vue de désenclaver les régions sur le tracé de cet axe névralgique, la sécurisation des frontières et le désenclavement du gisement de Ghar-Djebilet.