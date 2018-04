USMBA 1 – CR Zaouia 0 : El-Khadra en finale

L’ USM Bel-Abbès a composté hier son billet pour la finale de la coupe d’Algérie, en battant in extremis la formation du CR Zaouia, cendrillon de l’épreuve reine, leader actuel de la Régionale 1, Ligue de Blida.

Le petit poucet quitte avec les honneurs la compétition au seuil de la finale. Il n’a dû s’incliner que dans le temps additionnel. Une belle action menée par l’excellent Lamara sur le flanc gauche, qui remise impeccablement Bouguelmouna, qui sert Tabti sur un plateau. Ce dernier sans hésitation propulse le ballon au fond des filets de l’émérite portier du Chabab Zaouia Zemim. On jouait le temps additionnel (90’+3). Les Bélabéssiens, joueurs, membres du staff, dirigeants et supporters, jubilent. La liesse est indescriptible, au moment où les gars à Rédha Zouani s’effondrent sur la pelouse du stade du 24-Février 1956 de Sidi Bel-Abbès. La délivrance pour l’équipe de la Mekerra, qui a éprouvé les pires difficultés pour se défaire d’un adversaire coriace, tenace et qui lui a vraiment compliqué la tâche. Le CR Zaouia a encore une fois démontré tout son mérite d’avoir atteint ce stade très avancé en coupe d’Algérie. Il a vraiment été à la hauteur, notamment sur le plan tactique. Les Hadj Sadok, Djebbar, Chihane, Benaïssa et autres peuvent être fiers de leur excellent parcours en coupe. L’ex-star de l’USMB et actuel coach de l’équipe de Zaouia, qui représente la wilaya de Blida, Rédha Zouani, a encore une fois fait étalage de son talent, non pas en tant que joueur sur le terrain comme par le passé, mais en tant qu’entraîneur sur le banc de son équipe. On n’avait certainement pas l’impression que cinq paliers séparent le CRZ à l’USMBA. Les protégés de Si-Tahar Chérif El-Ouazzani avaient certes la maîtrise du jeu, mais ils se sont montrés peu incisifs sur le plan offensif. Ils n’ont pas réussi à matérialiser les occasions qu’ils se sont procuré, et ont buté contre un onze de Zaouia combatif et déterminé à souhait, qui a réussi à repousser toutes leurs tentatives, sauf une seule, qui lui a été fatale dans le temps additionnel. Bravo au CRZ qui n’a pas à rougir de cette élimination et qui est tout proche de l’accession en Inter-Régions ! Quant à l’USM Bel-Abbès, elle animera la 2e finale de son histoire face à la JS Kabylie. Celle-là même, ironie du sort, qu’elle a rencontrée et battue lors de la finale de 1991 (2-0) au stade du 5-Juillet. La finale est prévue le 1er mai prochain, vraisemblablement au stade du 5-Juillet. El-Khadra tient à remporter le 2e trophée de coupe d’Algérie de son histoire et par conséquent accrocher aussi un 2e titre à son palmarès. L’USMBA mérite bien sa présence en finale, et l’on espère assister à une grande finale USMBA-JSK, que tout le monde attend avec impatience, notamment du côté des milliers de supporters que comptent les deux clubs. Les Zouari, Bouguelmouna, Toual et autres veulent encore une fois marquer l’histoire. L’occasion leur est donnée, même si leur mission s’annonce des plus délicates face à une équipe de la JSK, rompue à ce genre de rendez-vous et qui sera à sa 11e finale de son histoire, dont cinq gagnées et cinq autres perdues.

Mohamed-Amine Azzouz