Semi-marathon « AbdeLhamid-Benbadis » : Les clubs de la ville hôte dominent

Les clubs d’athlétisme de Constantine ont dominé vendredi le classement des différentes catégories au semi-marathon Abdelhamid-Benbadis, organisé à Constantine à l’occasion de la célébration de la journée du savoir «Youm El Ilm», a-t-on constaté. Disputée dans un parcours tracé entre les communes d’Ain Smara et de Constantine, sous un ciel partiellement couvert et dans un climat tempéré, qui ont favorisé le challenge et ont donné la possibilité aux participants de croire à leur chance, cette compétition a connu une grande rivalité entre les athlètes. Dans les catégories des minimes et des cadets, (garçons et filles) ainsi que celle des séniors (dames) et des vétérans 1, 2 et 3, sur une distance entre 3 et 15 km, le podium était dominé par les athlètes des clubs constantinois, à l’exception de la catégorie séniors (hommes). Toutes les conditions nécessaires ont été mobilisées pour réussir cette épreuve qui relève du programme du championnat national de cross-country, a fait savoir le président de la ligue constantinoise d’athlétisme (LCA) Benkara Ryad. Il est à noter que près de 700 athlètes de plusieurs catégories, issus de 23 wilayas, ont pris part au semi-marathon Abdelhamid-Benbadis, organisé par la ligue de wilaya de la discipline en collaboration avec la direction de la jeunesse et sport (DJS) et l’Assemblée

populaire communale (APC).



Résultats techniques :



Minimes (garçon) : Chenitaf Haythem (MA Constantine) : 1h 47min 53 sec Minimes (filles) : Maram Benaldjia (JAB Constantine) : 1h 49min 53 sec

Cadets (garçon) : Yahia Amir Tabet (MA Constantine) : 1h 47min 27 sec

Cadets (filles) : Anfal Tarki (MA Constantine) : 1h 49min 55 sec

Seniors 18-39 ans (messieurs) : Khoudir Agoune (Béjaia) : 1h 46min 35 sec

Seniors 18-39 ans (dames) : Nassima Sabour (Alger) : 1h 47min 50 sec

Vétérans 1, 40-49 ans (messieurs) : Samir Meslem (AS Sureté Nationale) : 1h 46min 54 sec

Vétérans 2, 50-59 ans (messieurs) : Saad Amiret (Jijel) : 1h 47min 18 sec

Vétérans 2, 50-59 ans (dames) :

Fatima Zohra Oulmi (Jijel) : 1h 49 min 45 sec

Vétérans 3, +60 ans (messieurs) : Bachagha Bouchoucha (Souk Ahras) : 1h 47min 56 sec.