Tournoi UNAF des U15 (deuxième journée) : La Libye bat la Tunisie (3-1)

La sélection libyenne de football a battu son homologue tunisienne (3-1) en match disputé vendredi, au stade Akid Lotfi de Tlemcen, pour le compte de la deuxième journée du tournoi de l’UNAF des moins de 15 ans, grâce notamment à un triplé de Mohamed Adel Ramadane Amhamed. L'attaquant libyen a inscrit ses trois buts aux 1', 46' et 71', alors que Nafâa Lamine a sauvé l'honneur pour la Tunisie (42').

Les jeunes Aiglons de Carthage semblaient un peu émoussés, vingt-quatre heures seulement après leur première confrontation contre l’Algérie (défaite 2-1), et ont donc logiquement perdu face à une bonne équipe libyenne, bien organisée sur le terrain. A noter l'expulsion du gardien de buts libyen, Yassine Adel Abou El Kassem Aboud, qui s'est vu brandir un carton rouge à la 66', pour avoir touché le ballon de la main hors de sa surface. Il a été remplacé par Fardj Nacer Fardj Fekroune. La dernière rencontre de ce tournoi est prévue dimanche. Elle mettra aux prises l’Algérie à la Libye et à l'issue de laquelle l’équipe qui totalisera le plus grand nombre de points sera déclarée vainqueur de cette manifestation footballistique.