Coupe de la Caf : Une domiciliation qui perturbe

L’Algérie possède jusque-là deux représentants pour cette coupe de la CAF. Il s’agit du CRB et de l’USMA.

Ces deux équipes sont toujours en course après la fin des 16es de finale de cette compétition.

Toutefois, pour atteindre la phase de poules, il faudra passer l’écueil de ces seizièmes de finale bis. C’est à dire que rien n’est encore acquis pour les clubs algériens. De plus, à l’aller, ils n’ont pas gagné. Certes, leurs défaites restent étriquées, mais ce sont des résultats qu’on peut qualifier de «piège», surtout pour le CRB dont ses attaquants ont «tiré à blanc», à Abidjan, face à cette redoutable formation ivoirienne de l’Asec Mimosas qui les avait baladés en 2001, avec Benzekri, sur le net score de 7 à 1. Un résultat qui avait été vécu comme une véritable «catastrophe» pour les fans du Chabab de Belouizdad. De plus, ce club, né juste après l’indépendance, possédait, pourtant, lors de cette rencontre, un ensemble assez complet. D’où la surprise qui avait étonné tout le monde. Les supporters étaient restés sans voix. Cette fois-ci, l’information qui avait circulé comme quoi cette manche retour aura lieu dans un grand stade avait mis tous les dirigeants du club dans une situation des plus difficiles. Ils ne savaient pas quoi faire du fait qu’ils avaient pris leurs habitudes dans cette enceinte en pelouse synthétique. Finalement, il y eut un changement de dernière minute, puisque les gars de l’Aâquiba ont été autorisés à recevoir dans leur stade du 20- Août 55.

Par conséquent, cette deuxième manche aura lieu ce mardi, 16h, dans la « cuisine ». Ce qui va accentuer les chances des belouizdadis de passer cet écueil et aller à la phase de poules. Il est certains que rien ne sera facile devant cette équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas qui avait pris le meilleur sur le score de 1 à 0. Cette équipe est déjà à Alger. Elle aura deux séances d’entraînement à l’heure du match au stade du 20-Août, notamment aujourd’hui et demain lundi. Il faut dire que rien ne sera acquis à l’avance devant cette très bonne équipe qui pratique un football chatoyant, même si le football de ce pays avait quelque peu régressé faute de moyens financiers conséquents.

L’USMA, pour sa part, a vu son match retour contre cette équipe du Plateau United (Nigeria) domicilié au stade du 5-Juillet, alors qu’il l’était dans un premier temps à Bologhine. Ce qui intrigue le plus, c’est que l’USMA, lors du match aller, joué à Lagos, l’a été dans un stade très petit entouré d’une clôture en béton. Il pouvait accueillir beaucoup plus des matches de «sport et travail» qu’un autre match de la coupe de la CAF. C’est ce qui a mis tout le monde dans une situation des plus compliquées. Il est clair que l’USMA n’a pas voulu résister, puisqu’elle avait aussitôt pris attache avec la direction du stade du 5-Juillet. Donc, ce match entre l’USMA et Plateau United aura lieu, ce mardi, à 18h, au stade du 5-Juillet. La manche aller est revenue aux nigérians sur le score de 2 à 1. Le but inscrit par les usmistes, grâce à Yaya, aura son pesant d’or lors de cette rencontre. Ce sera certainement la clé de ce match qui pourrait, en cas d’une victoire par la plus petite des marges, propulser l’USMA à la phase de poules. Ce qui reste l’objectif de l’équipe. Après le refus de dernière minute de Zaki de ne pas venir prendre la barre technique, c’est toujours Hamdi qui conduira le groupe en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur juste après cette rencontre contre Plateau United.

Hamid Gharbi