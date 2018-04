Frappes occidentales contre la Syrie : L’acharnement

Sans surprise, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené hier des frappes ciblées contre la Syrie, en représailles à une présumée attaque chimique menée par les forces gouvernementales.

Au moment même où le Président américain s’exprimait depuis la Maison-Blanche, des détonations étaient entendues à Damas, marquant un nouveau chapitre dans ce pays ravagé par une guerre sanglante qui dure depuis sept ans. Selon le général Joe Dunford, chef d’état-major américain, les forces occidentales ont visé, samedi à 01H00, trois cibles liées au programme d’armement chimique syrien, l’une près de Damas, et les deux autres dans la région de Homs, dans le centre de la Syrie. Il a précisé qu’aucune autre opération militaire visant la Syrie n’est prévue à ce stade. Selon lui, les alliés ont pris soin d’éviter de toucher les forces russes, massivement présentes dans le pays, mais que Moscou n’avait pas été averti à l’avance des cibles choisies. Plusieurs explosions successives ont été entendues, suivies par des bruits d’avions, tandis que des colonnes de fumée s’élevaient du nord-est de la ville. «J’ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision sur des cibles associées aux armes chimiques», a lancé M. Trump. «Une opération combinée est désormais en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux», a-t-il ajouté. La défense anti-aérienne syrienne est entrée en action contre «l’agression américaine, britannique et française», a rapporté la télévision d’État syrienne. Damas a jugé que cette opération militaire constituait une violation «flagrante» du droit international, et était «vouée à l’échec».



Le projet de résolution rejeté au Conseil de sécurité



Le Conseil de sécurité de l’Onu a rejeté, hier, le projet de résolution présenté par la Russie condamnant les frappes effectuées par les États-Unis et leurs alliés sur la Syrie et exhortant à mettre fin à l’agression contre ce pays. Le document n’a pas recueilli les neuf votes nécessaires à son adoption. La Russie, la Bolivie et la Chine ont voté pour le texte, huit pays ont voté contre et quatre se sont abstenus. Ce projet de cinq paragraphes fait part d’une «grande inquiétude» face à «l’agression» contre un État souverain, qui viole, selon Moscou, «le droit international et la Charte des Nations unies». Le projet de résolution russe dénonce la survenance des frappes occidentales tôt samedi, alors qu’une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) se trouve en Syrie pour réunir des éléments sur les attaques chimiques présumées du 7 avril à Douma. Le nouveau texte russe demande aussi l’arrêt «sans délai» de «l’agression» contre la Syrie.



Vive condamnation



L’agression a suscité une vive condamnation au sein de la communauté internationale, à travers les réactions de plusieurs organisations, États et des acteurs politiques dans le monde, qui ont été unanimes à dénoncer une «agression» contre un État souverain. Réagissant juste après le début des frappes, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé au respect de la «légalité internationale». «J’ai suivi de près les rapports faisant état de frappes aériennes en Syrie menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Il y a une obligation, notamment lorsqu’il s’agit de paix et de sécurité, d’agir conformément à la Charte des Nations unies et au droit international en général», a indiqué Guterres, dans une déclaration publiée par l’ONU.

La Russie a dénoncé, de son côté, «avec la plus grande fermeté», les frappes menées par les Occidentaux contre la Syrie, alors que le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié ces bombardements d’«acte d’agression» contre un État souverain. La Chine s’est opposée catégoriquement à cette intervention militaire contre la Syrie, rappelant son «opposition à l’usage de la force dans les relations internationales», avant d’inviter les Américains et leurs alliés à un retour «dans le cadre du droit international» et à une «solution politique» au conflit syrien. Le président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, n’a pas approuvé, lui non plus, cette escalade militaire contre la Syrie. Dans une déclaration écrite, il a rappelé que la «Syrie a désespérément besoin d’un cessez-le-feu durable, respecté par toutes les parties, et qui ouvre la voie à une solution politique négociée dans le cadre du processus de Genève». «Après toutes les souffrances qu’ils ont endurées, les Syriens ne méritent rien de moins que la paix», a-t-il appuyé. Pour sa part, l’Iran a mis en garde contre «les conséquences régionales» des frappes menées contre la Syrie, relevant que «les États-Unis et leurs alliés, sans aucune preuve et avant même une prise de position de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), ont mené cette action militaire (...) contre la Syrie, et sont responsables des conséquences régionales de cette action aventuriste».

L’Irak, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a considéré que «les frappes occidentales en Syrie offrent au terrorisme une opportunité de se développer après avoir été détruit en Irak et largement repoussé en Syrie». Ces frappes sont un développement «très dangereux», dont les «conséquences menacent la sécurité et la stabilité de la région», a prévenu, dans un communiqué, le porte-parole du ministère irakien, Ahmed Mahjoub, exhortant la Ligue arabe, qui réunit aujourd’hui en Arabie saoudite son sommet annuel, à «adopter une position claire» sur l’agression contre la Syrie.

Pour le mouvement politique, le Hezbollah, «la guerre menée par les États-Unis contre la Syrie, contre les peuples de la région et les mouvements de la résistance (...) n’atteindra pas ses objectifs».



Des leaders politiques occidentaux s’en démarquent



Plusieurs hommes politiques occidentaux ont tenu, par ailleurs, à se démarquer de la position officielle des leur État et dénoncer cette agression militaire contre la Syrie. Réagissant à travers leurs comptes Twitter ou des chaînes d’information, ces personnalités ont jugé ces frappes, survenues à la veille du déplacement en Syrie d’une équipe d’enquêteurs de Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), de «violation du droit international».

Le leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a constaté dans un tweet que «les frappes contre la Syrie se font sans preuve, sans mandat de l’ONU et contre elle, sans accord européen et sans vote du Parlement français. Et cela sans aucune perspective politique en Syrie», les qualifiant d’«aventure de revanche» nord-américaine, et d’«escalade irresponsable». Pour lui, la France «mérite mieux que ce rôle», soulignant qu’elle doit être «la force de l’ordre international et de la paix».

Pour sa part, la présidente du Front national (FN), Marine Le Pen, a déclaré que ces frappes contre la Syrie engagent la France dans une voie aux «conséquences imprévisibles» et «potentiellement dramatiques».

Le leader de Debout la France, le candidat malheureux à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, a condamné cette intervention qui est, selon lui, «sans issue», affirmant que les président français et américain «jouent aux apprentis sorciers». La réaction de François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine (UPR), a été virulente, évoquant une décision «solitaire et illégale» d’Emmanuel Macron de frapper militairement en Syrie. «Je demande aux parlementaires d’engager la destitution du président de la République, selon l’article 68 de la Constitution», a-t-il plaidé. Aux États Unis, la décision de Trump d’agresser la Syrie a été désapprouvée par certaines figures de la classe politique.

Le sénateur démocrate Tim Kaine a considéré cette action en Syrie comme étant «imprudente et illégale», relevant que le recours aux «frappes aériennes contre le gouvernement syrien sans l’approbation du Congrès est illégale».

Par ailleurs, des leaders de partis politiques espagnols (Parti socialiste, Podemos, Gauche unie) n’ont pas adhéré à la position officielle de leur gouvernement.

Ils ont condamné l’agression militaire contre la Syrie, appelant au respecter la légalité internationale et des résolutions des Nations unies, à propos du conflit syrien. Idem pour la classe politique britannique qui a vivement critiqué l’implication du Royaume-Uni dans l’opération militaire contre la Syrie, sans avoir consulté au préalable les députés.

Les partis de l’opposition, notamment le Labour Party, le parti libéral-démocrate et le Parti nationaliste écossais, ont eu à dénoncer le fait que la Première Ministre britannique, Theresa May, a impliqué les forces du Royaume-Uni dans les bombardements contre la Syrie, sans soumettre sa décision au parlement. Soutenus par la France et le Royaume-Uni, les États-Unis ont effectué des frappes contre la Syrie sans l’autorisation des Nations unies, hier peu avant l’aube. Plus de 100 missiles ont été lancés contre la Syrie accusé d’«être responsable d’une attaque chimique présumée» qui aurait été perpétrée à la localité de Douma dans la Ghouta orientale, près de Damas.

Après ces attaques non autorisées par le Conseil de sécurité de l’Onu, le Président américain, Donald Trump, a acclamé des «frappes de précision», saluant «un triomphe de l’armée américaine et ses deux alliés la France et le Royaume-Uni».

R. I.



L’Algérie regrette les frappes

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué hier que l’Algérie regrettait les frappes effectuées tôt ce matin par les États-Unis et leurs alliées en Syrie. «L’Algérie ne peut que regretter les frappes qui se sont déroulées cette nuit en Syrie, au moment où toute la communauté internationale attendait plutôt l’envoi d’une commission d’enquête pour évaluer où vérifier toutes ces informations relatives à l’usage (présumé) des armes chimiques, que l’Algérie avait dénoncé», a déclaré M. Ouyahia, lors d’une conférence de presse animée au Centre international des conférences (CIC).

«L’Algérie est signataire de la convention contre l’usage des armes chimiques et ne sera pas un pays qui soutiendra l’usage de ce genre d’armes», a-t-il ajouté, en réponse à une question sur l’agression contre la Syrie, précisant qu’«il fallait attendre d’abord une commission d’enquête».

«Malheureusement, ça n’a pas été le cas», a déploré M. Ouyahia. Réitérant la position officielle de l’Algérie quant au règlement politique du conflit syrien, M. Ouyahia a soutenu que «malheureusement, ces frappes vont encore créer une atmosphère qui ne manquera pas de peser négativement sur une dynamique de règlement politique de la crise syrienne».

Quant aux conséquences de ces frappes occidentales sur la région, il a fait observer que «de toute manière, le monde arabe connaît, ces derniers temps, des tragédies». «Il serait plus sage de laisser au sommet de la Ligue arabe, qui se tiendra demain à Djeddah (Arabie saoudite), le soin aux États arabes de dire ce qu’ils pensent de toute cette situation», a déclaré le Premier ministre.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères a déploré l’escalade militaire que vient de connaître la situation en Syrie, soulignant que toute escalade militaire ne fait que «compliquer» les chances de parvenir à une solution politique au drame que connaît ce pays, a indiqué hier le porte-parole, Abdelaziz Benali-Cherif. «L’Algérie regrette et déplore l’escalade militaire que vient de connaître la situation en Syrie», a affirmé M. Benali-Cherif, dans une déclaration à l’APS, soutenant que «toute escalade militaire, de quelque nature qu’elle soit, ne fait que compliquer et retarder les chances de parvenir à une solution politique et pacifique au drame que connaît ce pays frère».

L’Algérie «appelle tous les acteurs à la retenue, étant convaincue qu’il n’existe pas d’alternative à la solution politique négociée, seule à même de mettre fin aux souffrances du peuple syrien et de préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie», a-t-il indiqué. Face à ces nouveaux développements, «l’Algérie rappelle la nécessité du respect des règles du droit international, y compris du droit international humanitaire, par tous et en toutes circonstances», a ajouté le porte-parole du MAE.