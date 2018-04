Solidarité : L’aide à ceux qui la méritent

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a affirmé, hier, que 63.000 personnes ont été exclues des listes de bénéficiaires des aides financières destinées aux catégories vulnérables de la société.

Mme Eddalia, qui s’exprimait à la presse en marge de la rencontre nationale des directeurs de l’action sociale et de solidarité et les services de l’agence de développement social, a indiqué que ces personnes ont été exclues après avoir effectué des enquêtes approfondies sur le terrain par des cellules de solidarité nationale ou après consultation des bases de données et informations disponibles dans les secteurs concernés. Elle a expliqué que ces personnes ont été exclues pour cause de décès du bénéficiaire, ou bien parce que la preuve que la personne concernée bénéficie d’autres pensions a été établie. L’objectif de cette démarche est, selon la ministre, «d’identifier les couches vulnérables de la société, de rationaliser les dépenses et de fournir de l’aide à ceux qui la méritent». Elle a souligné de ce fait, l’importance «de la numérisation du secteur afin de pouvoir connaître les vrais nécessiteux et assainir les listes de ceux qui veulent contourner la loi».

Concernant la demande d’amélioration de la pension destinée aux handicapés, dont le montant est arrêté à 4.000 DA par mois, le ministre a qualifié cette revendication de «légitime car cette pension est insuffisante pour répondre aux besoins du concerné». Il dira à ce propos que «la question sera étudiée après amélioration de la situation financière du pays». Mme Eddalia a estimé que la rencontre d’hier a été l’occasion pour les parties concernées de discuter de la possibilité d’élaborer un programme et des feuilles de route pour l’année 2018 afin d’atteindre les objectifs du secteur. Il s’agit, entre autres, d’améliorer le niveau de prise en charge des personnes vulnérables, de soutenir, consulter et coordonner les efforts pour identifier les personnes nécessiteuses, d’acheminer l’aide par l’intermédiaire des différents dispositifs relevant de l’Agence de développement social, rationaliser les dépenses et moderniser les moyens de travail.

Pour sa part, le directeur général par intérim de l’Agence de développement social, M. Mohamed El Hadi Aouaidjia, a souligné l’importance d’établir les programmes d’action de l’Agence pour 2018 afin de poursuivre la concrétisation des projets destinés aux catégories vulnérables inscrites dans les listes d’aide et de solidarité». Il s’agit également, selon le même responsable, de «la réalisation des programmes supplémentaires en allouant de nouveaux quotas dans les projets et dans la création d’emplois, renforcer le contrôle et l’assainissement des services relevant de l’Agence de développement social et d’améliorer la qualité de l’intervention des cellules de proximité».

Il convient de rappeler que l’Agence du développement social, créée en 1996, œuvre par le biais de ces cellules de proximité présentent à travers 270 circonscriptions, à se rapprocher des franges vulnérables et des jeunes demandeurs d’emploi dans les zones reculées afin de leur permettre de bénéficier des programmes de l’agence.

Parmi ces programmes, M. Aouaidjia citera l’allocation forfaitaire de solidarité, dispensée à plus de 831.000 personnes, parmi les personnes aux besoins spécifiques et les nécessiteux, qui bénéficient d’un revenu mensuel de 3.000 dinars, outre la couverture sociale. Pour ce programme, explique le même responsable, l’Etat a consacré un budget de 40 milliards de dinars.

L’Agence, ajoute M. Aouaidjia, prend en charge également l’insertion des jeunes diplômés des universités et des centres de formation à travers deux programmes. Le premier concerne les diplômés universitaires et le deuxième est relatif aux activités d’intérêt général. Ce dernier prend en charge plus de 280.000 personnes mensuellement.

Il fera savoir dans le même ordre d’idée, que de nouveaux postes budgétaires ont été ouverts dans le cadre de ces deux programmes en 2018 au profit de près de 26.000 jeunes diplômés universitaires.

Il précisera toutefois que ces programmes ont un caractère provisoire, puisqu’ils ne durent pas plus de six ans pour les jeunes qui ne disposent pas de diplômes universitaires. Il dira également que les postes de travail créés dans le cadre de ces deux programmes ne sont pas durables mais ont pour objectif de préparer les jeunes pour les insérer ensuite sur le marché du travail.

Salima Ettouahria