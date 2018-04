Alimentation en eau potable : Assurer le service public

Dans l’objectif de mettre fin aux perturbations de l’alimentation en eau potable pouvant survenir durant la saison estivale, notamment le mois de Ramadhan, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, vient d’instruire les directeurs centraux des wilayas et les responsables de l’Algérienne des eaux (ADE), d’appliquer à la lettre le programme tracé par ses services.

En effet, M. Necib a insisté sur le fait de veiller au bon fonctionnement du service public afin d’assurer correctement l’alimentation en eau potable, en particulier dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.

Il a, d’ailleurs, donné des instructions d’ordre organisationnel, technique et matériel dont la mise en œuvre sera évaluée quotidiennement par un dispositif mis en place à cet effet. L’objectif étant d’assurer une alimentation de 24h dans les grandes villes et de pas moins 8h par jour pour les autres régions.

S’agissant des zones enclavées, le premier responsable du secteur a souligné la nécessité de les relier aux canaux de distribution d’eau. On apprend aussi que des citernes d’eau potable seront régulièrement et quotidiennement mobilisées, en particulier pour les institutions sensibles telles que hôpitaux et mosquées.

Par ailleurs, il a signalé à ces responsables que les opérations d’entretien et de réparation de fuites d’eau devront absolument se faire en moins de 24h en faisant savoir qu’une telle opération se fait parfois en trois jours.

Il faut savoir que la question des fuites d’eau, constitue un grand chantier du secteur et son règlement est l’une grande priorité du département de Necib, aujourd’hui elles représentent 30% des capacités des ressources d’où l’impérative de trouver une solution. «Nous sommes en train de rénover et de réhabiliter les réseaux d’assainissement des différentes villes.

Notre rythme de réalisation est d’environ 1.500 km par an, mais notre ambition c’est d’atteindre un rythme de réalisation de 2.000 km/an. Avec cette cadence, nous allons pouvoir réduire les fuites d’eau à un niveau inférieur à 20% en 2030, peut-être même à 18%», avait déclaré récemment le ministre.

Il a fait remarquer que les investissements engagés par l’Etat depuis le début des années 2000 ont placé l’Algérie dans une situation confortable en matière d’alimentation en eau potable rappelant que 85 grands barrages et 11 grandes stations de dessalement ont été réalisés.

Il a relevé que la participation du dessalement à l’offre d’eau potable va dépasser à partir de 2020 les 25%, ce qui fera de l’Algérie l’un des premiers pays au monde ayant recours dans cette proportion au dessalement,



Exploitation des eaux albiennes du Sud algérien : une étude en cours



«Le recours au dessalement de l’eau de mer qui entre dans le cadre d’une stratégie de sécurisation de la production d’eau potable avec d’autres programmes pour la diversification de la ressource à tarer la mobilisation des eaux superficielles et souterraines ainsi que celle issue de l’épuration des eaux usées», a-t-il dit.

Cette eau épurée est évaluée actuellement à plus de 400 millions de m3/an et qui dépassera, à l’horizon 2020, les 600 millions de m3/an à l’achèvement des projets des stations d’épuration en cours de réalisation ou de lancement. Cette ressource sera valorisée par son utilisation dans l’irrigation, a-t-il rappelé.

Concernant l’exploitation des eaux albiennes du sud algérien, le ministre a annoncé qu’un schéma pour transférer cette ressource a été élaboré et des études ont été lancées à ce titre par des bureaux d’études algériens. «Ce schéma permettra à notre territoire d’être plus équilibré et mieux structuré et garantira une répartition spécial plus équilibrée», a-t-il affirmé.

Il y a lieu de dire que ces eaux fossiles sont évaluée à plus de 40.000 milliards de m3 dont 70% situés sur le territoire de l’Algérie et le reste (soit 30%) entre la Tunisie et la Libye, l’Algérie prélève environ 2,5 milliards sur sa quote-part annuelle de 5 milliards de m3 pour les besoin de l’activité agricole, des hydrocarbures et de l’alimentation en eau potable, le reste du volume non prélevé sur le quota de notre pays, est une épargne pour les générations futures.

Ceci dit, la pluviosité abondante qu’a connue le pays ces dernières 48h est de bon augure pour les barrages, en ce sens, à la faveur des précipitations assez importantes des derniers jours, le taux de remplissage des barrages a atteint près de 56% en attendant les précipitations annoncées pour les prochains jours. Il faut relever que la saison des pluies n’est pas encore arrivée à terme et les barrages sont appelés à se remplir encore davantage, garantissant ainsi un été sans pénurie d’eau.

Sarah A. Benali Cherif