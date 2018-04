Ramadhan : disponibilité des produits

D’après l’Association nationale des commerçants et artisans, pas moins de 10 millions de quintaux de fruits et légumes et plus de 80.000 tonnes de viandes seront consommés pendant le mois sacré du ramadhan.

«Les produits alimentaires seront disponibles en quantité et en qualité durant le mois de ramadhan», c’est ce qu’a affirmé, hier, le président de l’association nationale des commerçants et artisans, M. El Hadj Tahar Boulenouar (ANCA).

S’exprimant au cours d’une conférence tenue au siège de l’association, M. Boulenouar a indiqué qu’il n’aura pas de pénurie en matière de produits alimentaires durant le mois de ramadhan pour deux raisons, précisant que le stock actuel est suffisamment disponible pour subvenir aux besoins nationaux jusqu’à fin 2018.

Poursuivant ses propos, le président de l’ANCA a fait savoir que le mois de ramadhan intervient, cette année, avec l’avènement de la nouvelle saison de récoltes des produits, notamment les fruits et légumes. «Les agriculteurs affirment qu’à partir du début du mois de mai la récolte des fruits et légumes de saisons sera mise sur le marché», a-t-il expliqué, ajoutant que les fruits secs, notamment ceux prisées durant le mois sacré comme les pois chiches et les raisins secs ainsi que les viandes seront, également, disponibles et ne connaîtront pas d’augmentation des prix.

D’après les estimations de l’ANCA, pas moins de 10 millions de quintaux de fruits et légumes et plus de 80.000 tonnes de viandes seront consommés durant le mois sacré du ramadhan.

Pour sa part le vice-président de la commission nationale des mandataires des fruits et légumes, M. Amar Gharbi, a tenu à rassurer quant à la disponibilité des produits agricoles, donnant d’amples détails sur les différentes saisons de récoltes.

Saisissant l’occasion, M. Boulenouar a tenu à attirer l’attention du citoyen sur la nécessité de maintenir le même rythme de consommation habituel pour faire barrière aux manœuvres des spéculateurs qui happent l’opportunité pour augmenter les prix. «La forte demande en matière des produits alimentaires enregistrée durant les premiers jours du ramadhan est le facteur responsable dans l’augmentation des prix des produits, malgré leur disponibilité», a expliqué l’intervenant.

Selon, M. Boulenouar, la consommation durant la période du ramadhan augmente et la culture du stockage des produits alimentaires par le consommateur algérien favorise la flambée des prix enregistré durant la première semaine du mois sacré. «Les prix des fruits et légumes, notamment, connaîtront une légère hausse au cours de la première semaine du mois de Ramadhan aux marchés de détail mais resteront stables dans les marchés de gros», a indiqué M. Boulenouar, en lançant un appel aux associations de protection du consommateur pour sensibiliser davantage les citoyens sur la nécessité de rationaliser leurs dépenses durant ce mois pour éviter le gaspillage des denrées alimentaires.

Le responsable a aussi lancé un appel aux autorités locales pour lutter contre les points de ventes informels qui surgissent à l’occasion de chaque ramadhan et qui proposent des produits périssables nuisibles à la santé du citoyen algérien.

Kamélia Hadjib