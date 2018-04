Tizi Ouzou : Les citoyens sous le choc

A l’appel du mouvement associatif, une minute de silence a été observée jeudi dernier devant le siège de l’Assemblée populaire de la commune de Tizi-Ouzou. Cette symbolique minute de silence à la mémoire des 257 personnes tuées dans ce crash se veut être une action de solidarité avec les familles des martyrs de cette catastrophe aérienne et comme un témoignage de tristesse et de douleur que venait de ressentir l’ensemble du peuple algérien. Plusieurs personnes de divers horizons, à leur tête le premier magistrat de la commune du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, Abdelouahab Ait Menguellet, ont répondu présent à cette action d’hommage aux membres de l’Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des militaires ayant péri dans cette catastrophe.

Ces martyrs méritent tous les égards et hommages de tous les Algériens et Algériennes, ont souligné certains de ceux qui ont répondu d’une manière spontanée à cette action de solidarité et d’hommage à ces martyrs et leurs familles.

En sus de ces haltes de silence, toutes les activités qui se sont déroulées jeudi et vendredi dernier à Tizi-Ouzou ont été précédée d’une minute de silence à la mémoire des martyrs.

Vendredi des prières de l’Absent ont été également récitées à travers toutes les mosquées de la wilaya. La triste nouvelle de ce crash qui s’est propagée comme une traînée de poudre a profondément choqué les citoyens de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar