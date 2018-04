Sidi Bel-Abbès : élan populaire de solidarité

Des messages de compassion et d’affliction, des cérémonies religieuses organisées à travers le pays, une prière de l’Absent et autres actions engagées le plus souvent avec une si rare spontanéité par un mouvement associatif à l’écoute depuis le début du drame, un élan populaire de solidarité sans précédent a été observé avec les familles des victimes et l’Armée nationale populaire notamment pour situer l’union d’une nation et relever le lien entre un peuple et une institution stratégique perpétuellement à son service et constamment mobilisée pour la défense du territoire national et la souveraineté du pays. La tristesse, même vécue dans la douleur mais avec foi et dignité, se dégageait du visage du commun des Algériens qui s’est focalisé sur les faits et événements de ce tragique incident en usant le moyen des réseaux sociaux pour partager les peines des familles. Des familles algériennes de toutes les régions rappelant à l’occasion l’essence même d’une armée issue vraiment du peuple et s’inscrivant dans le prolongement de l’esprit de l’Armée de libération nationale. Et grande était la leçon administrée par ces officiers et djounoud qui se sont mobilisés dès l’annonce du drame pour venir en aide, apporter les éventuels secours aux victimes et consoler leurs familles. Point de répit pour ces enfants du pays qui ont vécu le cauchemar en ce début de printemps pour s’oublier et se concentrer sur les missions d’utilité publique ou de cause nationale. Tous les moyens humains et matériels, scientifiques et d’investigation de l’institution ont été déployés pour les besoins de la tâche ou de l’enquête diligentée sous le regard admiratif d’un peuple reconnaissant du sacrifice consenti par notre glorieuse armée et fier de l’engagement de ce corps de tous les défis. Au-delà des victimes que le peuple a déploré et pleuré à la fois pour se résigner en définitive ou se soumettre par la force de sa foi, à la volonté divine, une union et un lien se sont renforcés sûrement pour davantage se confondre dans le paysage de l’Algérie des valeurs, se rendre à l’évidence de son unicité et de son indivisibilité pays et signifier tout bonnement la complémentarité de ses composantes. En clair, un seul corps, qui est l’Algérie, dont la moindre douleur ressentie par un de ses organes provoque le malaise et la fièvre…

Hommage au peuple algérien pour son authenticité donc et gloire à son Armée nationale populaire pour son dévouement, son attachement aux idéaux de la Révolution de Novembre et son esprit de sacrifices. Une armée nationaliste et populaire, au sens le plus noble du terme…

A. Bellaha