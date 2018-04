Recueillement à la mémoire des victimes du crash de l’avion militaire à Notre Forum

à l’initiative de l’association Machaâl Echahid, le Centre de presse d’El Moudjahid a abrité, hier, une cérémonie de recueillement à la mémoire des 257 victimes du crash d’avion, survenu mercredi dernier à Boufarik. Mohamed Alioui a présenté, au nom de la société civile, ses plus sincères condoléances aux familles des chouhada. L’ambassadeur de la RASD a, de son côté, déploré l’attitude du makhzen qui a utilisé cette tragédie à des fins propagandistes. Les participants ont demandé qu’une stèle soit érigée en hommage

à tous ceux qui ont péri dans ce tragique accident.

En ces tristes journées, où les pluies diluviennes sont de la partie, marquées par les larmes de tout un peuple, le Centre de presse d’El Moudjahid a connu, hier, une ambiance particulière. Attristés par le deuil qui a frappé l’Algérie, à la suite du crash de l’avion militaire survenu mercredi dernier, un grand nombre d’organisation, de députés, de moudjahidine ont répondu présent à l’invitation de l’Association Machaal Echahid. La cérémonie de recueillement à la mémoire des 257 chouhada, dont 30 Sahraouis a drainé un grand monde. L’UNPA, le Croissant-Rouge Algérien, l’UNFA, les Scouts, l’Organisation de la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation, l’ancien président du Comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, Mahrez Lamari, la présidente du Comité parlementaire de solidarité avec le peuple sahraoui, Mme Saïda Bounab, ont marqué par leur présence cette matinée imprégnée de deuil et de solidarité avec l’Armée Nationale Populaire.

L’allocution de Mohamed Alioui, secrétaire général de l’Union Nationale des Paysans Algériens était pleine d’émotion et reflétait les sentiments de tout un chacun, au point où les représentants du mouvement associatif ont décidé qu’elle reste un document qui témoigne de leur solidarité avec les familles des chouhada. Il faut dire que M. Alioui a su trouver les mots pour dire toute cette douleur et ce deuil qui s’est abattu sur notre pays. Des militaires, des membres de familles de militaires ont laissé leur vie dans une mort tragique. L’ANP, la digne héritière de l’ALN, a souligné M. Alioui, compte à son actif des contingents de chouhada du devoir.

Cette institution a été, au lendemain de l’indépendance, le pilier de l’édification du pays et de la sauvegarde de la République durant la décennie noire. Aujourd’hui, dans un contexte sécuritaire mondial et régional des plus difficiles, les éléments de l’ANP, veillent sur nos frontières. D’ailleurs, rappelle le conférencier, parmi les victimes, des jeunes appelés, s’apprêtaient à rejoindre leur caserne à Tindouf et à Bechar.

De son côté l’ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique, qui a salué l’Algérie pour son soutien indéfectible à la cause sahraouie et son aide humanitaire, a déploré l’attitude du Makhzen qui a utilisé ce drame à des fins propagandistes. Les 30 Sahraouis morts dans ce crash sont des femmes et des enfants venus se soigner. Ce qui dénote l’hospitalité de ce pays, qui en recevant des messages de condoléances de toute la planète, a démontré qu’il occupe une grande place dans le concert des nations. Une place qu’il a gagnée par ses positions devant les causes justes.

L’historien Mohamed Lahcen Zghidi a, pour sa part, présenté, au nom de tous les présents, les condoléances les plus attristés aux familles des victimes et au ministère de la Défense nationale. Par la même occasion il a plaidé pour qu’une stèle soit érigée à la mémoire des 257 Chouhada.

Nora Chergui