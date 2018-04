Manœuvres internationales de la protection civile à Bouira : Une compétence reconnue

Les manœuvres internationales de la protection civile EU-AL SEISMEEX 2018 (Europe-Algérie Séisme Exercices) ont été lancées hier à Bouira avec la participation de 1.000 éléments issus de six pays arabe et étrangers, a précisé le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Achour Farouk.

«Aujourd’hui, c’est le lancement officiel de ces exercices auxquels prennent part 1.000 éléments de la protection civile dont plus de 300 étrangers issus de Tunisie, de l’Union européenne (France, Portugal, Italie, Espagne et Pologne)», a précisé le même responsable à l’APS. Les différents détachements et modules devant participer à ces manœuvres de simulation dans une situation de séisme sont répartis sur sept sites différents à El-Asnam, où se trouvent la base de vie et le principal campement des différentes unités, à Bechloul près du barrage de Tilesdit, ainsi qu’à Sour El-Ghozlane, selon les détails fournis par la Direction générale de la Protection civile dans son rapport remis à la presse. Le thème principal de ces exercices internationaux est «le Séisme et les accidents secondaires, comme les risques de rupture d’un barrage, de glissements de terrain, et autres accidents nés de cette catastrophe naturelle», a expliqué, de son côté, le directeur de l’organisation et de la coordination des opérations d’urgence à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Lalaoui Fouad. «L’objectif principal de ces manœuvres est de tester l’interopérabilité des cellules de soutien logistique ainsi que la procédure Assistance internationale CENAC-ERCC», a ajouté le colonel Lalaoui lors d’un point de presse tenu au niveau de la base de vie d’El-Asnam (est de Bouira). Huit modules du plan Orsec ainsi que des experts internationaux et des observateurs de 26 nationalités prennent part à ces exercices, qui s’étaleront jusqu’au 18 avril en cours. Dans ce cadre, le général de la sécurité civile française, Philippe Nardin, président du comité de pilotage de ces exercices, a précisé que d’autres observateurs devraient arriver demain (dimanche) pour rejoindre les 24 experts qui superviseront les manœuvres. L’exercice EU-AL SEISMEEX 2018 a aussi pour objectif de tester le fonctionnement des différents niveaux de la chaîne de commandement et de vérifier la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que d’évaluer la coordination au niveau du PCF de wilaya. Pour la partie européenne, les manœuvres lui permettront d’évaluer la coopération entre les Etats membres de l’Union européenne et ceux de la région méditerranéenne.



Tester l’opérabilité du commandement



Le chargé des relations internationales à la Direction générale de la sécurité civile française, Philippe Nardin, président du comité de pilotage des exercices internationaux de simulation EU-AL SEISMEEX 2018, lancés samedi à Bouira, a mis en exergue les capacités et les compétences de la protection civile algérienne, la qualifiant d’une des meilleures au niveau méditerranéen et européen. «La protection civile algérienne, moi je la considère comme l’une des meilleures dans la région méditerranéenne. C’est une protection qui peut même rivaliser avec celles de certains pays européens en effectif, en qualité et en ressources», a souligné M. Nardin dans une déclaration à l’APS. A propos des exercices virtuels d’intervention en situation de séisme à Bouira, le même responsable a expliqué qu’il s’agit d’un important exercice virtuel auquel prennent part l’Algérie ainsi que six autres pays, comme la France, la Pologne, l’Italie et l’Espagne.

«Le bateau de la délégation européenne est arrivé hier avec une vingtaine de véhicules, des équipements de campagne et des unités de recherche», a-t-il dit dans ce contexte. «Des experts européens sont à Alger depuis hier (vendredi) et d’autres arriveront ce soir et demain (aujourd’hui) matin par voie aérienne à l’aéroport d’Alger», a ajouté Philippe Nardin, précisant que «l’exercice se déroulait aujourd’hui uniquement pour les unités nationales algériennes, demain (aujourd’hui) il y aura l’intervention des unités européennes et de soutien étranger», a-t-il dit. Selon la Direction générale de la Protection civile algérienne (DGPC), quelque 1.000 éléments participent à ces manœuvres de grande ampleur qui s’étaleront jusqu’au 18 avril. Huit modules du plan Orsec ainsi que des experts et observateurs de 26 nationalités prennent également part à ces manœuvres internationales. Toujours selon le rapport de la DGPC, ces exercices ont pour objectifs de tester le fonctionnement des différents niveaux de la chaîne de commandement, ainsi que de vérifier la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que d’évaluer la coordination au niveau du PCF de la wilaya. «Les manœuvres permettront à l’Algérie de tester l’interopérabilité des cellules de soutien logistique ainsi que de tester la procédure assistance internationale CENAC-ERCC», a relevé la DGPC. Pour la partie européenne, ces exercices visent à évaluer la coopération entre les Etats membres de l’Union et ceux de la région méditerranéenne.

Ces manœuvres constitueront également une occasion pour les différents participants de tester l’opérabilité du système de commandement dans la région du Maghreb dans des situations de séisme, a précisé la Direction générale de la Protection civile dans son document remis à la presse. (APS)