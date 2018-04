sûreté nationale : 250 nouveaux lieutenants de police prêtent serment

Deux cent cinquante lieutenants de police judiciaire stagiaires dont 35 femmes ont prêté serment, hier, à la Cour de Blida, sous la présidence du président de la Cour, du directeur des écoles de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), du chef de sûreté de wilaya de Blida, de l’inspecteur régional de la police du Centre, du directeur de l’École d’application de la sûreté nationale « Abdelmadjid-Bouzbid » ainsi que d’autres cadres de la DGSN, indique un communiqué de la cellule de communication et d’information de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Pour accéder à ce rang d’officier, les promus ont bénéficié, en outre, d’une formation de 24 mois à l’École d’application de la sûreté nationale « Abdelmadjid-Bouzbid » de Soumaâ (Blida). Les policiers stagiaires ont bénéficié d’un programme réfléchi, établi selon les normes internationales, comprenant plusieurs matières dans les domaines juridiques et pratiques, telles que droit public-privé, procédures pénales, droit administratif et constitutionnel, techniques policières scientifiques et lutte contre les stupéfiants et substances psychotropes.

Ce programme de formation pointue comprend également un aspect particulier de la préparation physique, en sus des stages pratiques et des visites sur le terrain, ajoute la même source.

Ainsi, ces nouveaux jeunes policiers viendront renforcer les effectifs de la Police nationale pour lutter contre la criminalité sous toutes ses facettes mais également contrecarrer les nouvelles méthodes employées par les réseaux criminels dont le seul souci est d’amasser des sommes d’argent colossales en portant énormément préjudice à l’économie nationale, une économie ébranlée déjà par la crise financière.

Après l’achèvement du programme de stages et les cérémonies de remise des diplômes, les éléments de cette nouvelle promotion seront immédiatement orientés vers les différents services opérationnels de la sûreté nationale, afin de renforcer la sécurité, maintenir l’ordre public, renforcer le contrôle judiciaire, lutter contre la criminalité et consolider le travail de proximité et de sensibilisation.

Il faut savoir que la DGSN a toujours appelé à l’impératif du respect du citoyen, en tant que partenaire essentiel dans l’équation sécuritaire, soulignant la détermination du DGSN à promouvoir le rendement de la Police algérienne, grâce à l’intérêt dévolu à l’élément humain et à la formation de qualité. Elle a également toujours relevé son aptitude à accomplir avec professionnalisme ses missions de lutte contre le crime sous toutes ses formes, tout en garantissant la sécurité des citoyens.

Il est utile de rappeler que l’article 12 du Code de procédure pénale algérien prévoit que l’agent de la police judiciaire est chargé des recherches et des enquêtes sur les crimes établis dans le Code pénal, de la collecte des preuves et de la recherche des auteurs avant l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Aujourd’hui, la police est désormais un exemple à suivre et une référence pour les polices arabes et africaines, notamment dans les domaines scientifique et technique, et celui de l’établissement d’une police de proximité pour renforcer davantage les liens traditionnels entre le citoyen et la police, faire connaître au public les services et les activités de cette institution de l’État.

Mohamed Mendaci