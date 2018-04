Ministère de l’Intérieur : Une nouvelle revue

Une nouvelle publication vient renforcer le paysage médiatique institutionnel. En effet, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire se dote désormais d’une nouvelle revue dont le numéro zéro vient de paraître. Riche en couleurs et très bien illustrée, cette revue –éditée dans un format standard– ne recèle pas moins de 92 pages dont 71 sont dédiées au thème principal et événement du mois de janvier 2018. Il s’agit en l’occurrence de la rencontre nationale organisée, à Alger, à l’occasion du 51e anniversaire de création de la commune, qui coïncide avec la promulgation du premier code communal, le 18 janvier 1967. Plusieurs thèmes avaient, pour rappel, été retenus au programme de cette journée qui intervient au début du mandat électoral des présidents d’APC et d’APW, élus le 23 novembre dernier, dont l’amélioration des performances des services de la commune et la relance de la stratégie relative au développement durable, à la lumière de la nouvelle orientation économique et du cadre juridique y afférent. Il convient de signaler, dans ce contexte, que la Une de ce numéro zéro, daté de février 2018, est consacrée à ce même événement et à l’institution de la journée nationale de la commune, le 18 janvier de chaque année.

Le sommaire de ce premier numéro comprend le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, adressé aux participants de cette rencontre nationale initiée à l’occasion du 51e anniversaire de la création de la commune ; l’allocution du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui ainsi que la cérémonie organisée en hommage aux martyrs du devoir national et aux anciens élus. Il est question également, mais pas seulement, de nombre d’impressions recueillies, en cette occasion, et de la distinction de la famille des Collectivités locales au chef de l’Etat. Il est à noter aussi qu’un superbe reportage photo étalé sur plusieurs pages, œuvre de professionnels, revient sur les moments phares de l’événement.

La revue consacre par ailleurs une page dans laquelle sont cités les principaux textes juridiques relatifs au cadre général régissant les communes. La publication a d’autre part mis en relief les énormes efforts consentis inlassablement dans l’objectif de promouvoir les ressources humaines au niveau des communes. Le lecteur est ainsi renseigné sur ce qui a déjà été entrepris mais aussi sur les différents projets devant être concrétisés à moyen terme.

Soraya Guemmouri