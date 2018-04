38e anniversaire du printemps amazigh célébré à Tizi Ouzou : Une date pour l’identité et la mémoire nationales

Plusieurs activités culturelles sont au programme des festivités commémoratives du 38e anniversaire du printemps amazigh qui se dérouleront à travers les différentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, à l’initiative de la direction locale de la Culture, en étroite collaboration avec le mouvement associatif et l’université Mouloud-Mammeri. Le lancement officiel de ce programme de célébration placé cette année sous le slogan « 20 avril 1980 : une date pour l’identité et la mémoire algériennes » a été donné hier à la maison de la culture de la ville des Genêts par le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, en présence des autorités locales, les élus locaux et nationaux et des personnalités du monde de la culture. Dans son allocution de lancement des activités de célébration de ce 38e anniversaire de Tafsut Imazighen, qui se poursuivront jusqu’au 23 avril courant, le wali de Tizi-Ouzou a d’emblée rappelé les acquis importants qu’a enregistrés la culture nationale amazighe depuis le 20 avril 1980 à ce jour, particulièrement la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle et l’institutionnalisation de Yennayer comme fête nationale chômée et payée par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le wali a également rendu hommage à tous les pionniers de la revendication identitaire amazighe, grâce auxquels la culture amazighe est devenue aujourd’hui l’une des composantes essentielles de l’identité nationale. La célébration de cet événement intervient cette année dans un contexte particulier, du fait de la consécration de tamazight comme langue nationale et officielle et de l’officialisation de Yennayer qui est désormais une fête nationale chômée et payée, a, pour sa part, estimé la directrice de la culture de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane. « La reconnaissance de l’officialité de cette composante de la personnalité algérienne est un prélude à la réhabilitation de cette langue et de tout le patrimoine ancestral qu’elle véhicule », a-t-elle encore fait savoir. Le programme concocté par la direction locale de la Culture et ses principaux partenaires est à la hauteur de l’importance que revêt cette date du 20 avril 1980 pour les pionniers de la revendication identitaire amazighe, qui se sont sacrifiés durant plusieurs années pour que tamazight soit aujourd’hui reconnue officiellement comme une des composantes de l’identité nationale au même titre que l’Islam et l’arabe. Pour le premier jour de ces festivités, la maison de la culture Mouloud-Mammeri a vu l’ouverture des expositions organisées en collaboration avec le CNRPAH, le HCA, les musées nationaux (Bardo, les arts traditionnels et populaires, les artistes, les artisans et les associations culturelles). Ces expositions riches et variées portent sur la chronologie des événements du printemps amazigh, patrimoine culturel, pratiques culturelles avec les musées nationaux, les arts plastiques, sculpture, peinture, photographie, des affiches publicitaires anciennes, cartes postales et des ventes-dédicaces de livres. Une séance de vernissage de l’exposition de timbres avec Algérie Poste, les artistes et les collectionneurs de timbres des wilayas d’Oran, Alger, Blida, Tipasa, Batna, Bejaia, Sétif, Constantine, Tlemcen, Médéa, Ouargla et Tizi-Ouzou y est aussi organisée dans le cadre des Journées portes ouvertes autour de la philatélie algérienne sous le thème «Quand le timbre algérien est porteur de l’identité et du patrimoine culturel national ». Un atelier de reproduction de timbres algériens au profit des enfants a été aussi ouvert dans la matinée d’hier, alors que dans l’après-midi, le petit théâtre de la MCMMTO a abrité une Conférence : « Quand le timbre algérien est porteur de l’identité et du patrimoine culturel national », animée par Chekroun Abdelkader. Un spectacle artistique a été par ailleurs organisé au niveau de la salle de spectacle de ce même établissement culturel par la même occasion. Des pièces théâtrales, des conférences traitant de différents aspects de la culture et langue amazighes, des hommages aux différents militants amazighs qui ne sont plus de ce monde, projections de films, des ateliers pédagogiques et de formation, un concours inter-établissements…sont entre autres activités aussi importantes les unes que les autres qui seront organisées tout au long de cette semaine culturelle dédiée au printemps amazigh au niveau des établissements rattachés à la direction de la Culture, notamment l’annexe d’Azazga, la maison de jeunes Matoub-Lounes d’Ain El Hammam, la bibliothèque principale de lecture publique.

Bel. Adrar