1re édition du Salon de la photographie à Tébessa : Sous le signe de l’histoire, du patrimoine et de l’authenticité

La première édition du Salon national de la photographie sera ouverte aujourd’hui, dans la wilaya de Tébessa, a annoncé vendredi le directeur local de la Culture, Abdeldjabar Bellahcen. «Quarante-huit photographes venus des wilayas de Boumerdes, M’sila, Tlemcen, Laghouat, Sétif et Biskra, notamment, seront présents à ce rendez-vous», a indiqué le responsable, notant que «cet événement se poursuivra durant quatre jours». Organisée par la direction de la Culture, en collaboration avec l’association locale «Minerve de l’art photographique», ce salon est placé sous le slogan «Tébessa : histoire, patrimoine et authenticité», a encore détaillé M. Bellahcen, attestant que cet événement national ambitionne de «valoriser l’art de la photographie, élargir le cercle de connaissances des photographes et échanger les expériences entre les participants».

Des expositions, des ateliers et des débats seront au programme de ce salon national qui sera tenu à la maison de la culture «Mohamed-Chebouki», a détaillé la même source, soulignant que les participants seront conviés à une sortie sur terrain aux ksours de Negrine, à 120 km au sud du chef-lieu de la wilaya, pour immortaliser à travers leurs objectifs un patrimoine phare de l’antique Théveste. (APS)