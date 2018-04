Tizi-Ouzou : Lutte contre le trafic de stupéfiant

Neuf dealers arrêtés et près de 300 grammes de kifs saisis dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiant. Les forces de police de la Sûreté urbaine extra-muros de Tadmaït, à une quinzaine de km à l’ouest du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ont démantelé en début de semaine un groupe de malfaiteurs, composé de 07 individus, âgés de 22 à 44 ans, demeurant à Tizi-Ouzou et Tadmaït, apprend-on de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Lors de cette opération de démantèlement, les mêmes forces de police ont récupéré une quantité de 100 grammes de kif traité et des comprimés psychotropes, a indiqué la même source. Présentés devant le parquet de Tizi-Ouzou pour les chefs d’inculpation de détention de stupéfiant à des fins commerciales, cinq d’entre eux ont été mis en détention préventive, et les deux autres sont cités à comparaitre. Les forces de police de la Sûreté de la daïra d’Azeffoun, à 70 kilomètres au nord de la ville de Tizi-Ouzou, ont, pour leur part, interpellé au courant de la semaine deux individus, âgés respectivement de 39 et 27 ans, demeurant à Béni-Ksila (Béjaïa) et Alger, et saisi une quantité de 190,6 gr de kif traité et des comprimés psychotropes. Présentés lundi dernier au parquet de la ville d’Azazga, les deux mis en cause ont été mis en détention préventive.

Bel. Adrar