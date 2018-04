Ligue-2 (26e journée-Match avancé) : ASM Oran-ASO Chlef (1-1)

L'ASM Oran et l'ASO Chlef ont fait match nul (1-1), mi-temps (1-0) vendredi au stade Bouakel à Oran en ouverture de la 26e journée du Championnat de Ligue-2 de football.

Le buts de la rencontre ont été inscrits par Youssef Khodja (9 sp) pour l'ASMO et Melika (53') pour l'ASO Chlef. Avec ce résultat nul, l'ASMO reste scotchée à la 9e place avec 32 points et l'ASO Chlef conserve provisoirement sa quatrième place (44 pts).