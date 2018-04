MC Oran-CR Belouizdad : (0-2)

Le match opposant le MC Oran au CR Belouizdad comptant pour la mise à jour de la 25e journée du Championnat de Ligue-1 de football a été arrêté par l'arbitre à la 78e minute suite à l'envahissement de terrain par les supporters, alors que le CR Belouizdad menait au score 2 à 0 (mi-temps : 1-0), au stade Ahmed Zabana d'Oran. Les buts du CRB ont été inscrits par Draoui à la 34’ et 78’. Jeudi, l'USM Alger et l'Olympique de Médéa ont fait match nul ‘1 à 1) (mi-temps : 1-1), alors que les autres matchs de la 25ej ournée se sont déroulés vendredi et samedi derniers.