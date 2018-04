Entretien avec Cherif Mellal (Président de la JSK) : «Tout se passe bien à la JSK»

Vos impressions après cette qualification ?

Je suis très content pour nos supporters, notamment ceux qui ont fait le déplacement à Constantine pour être avec leur équipe. Cette qualification, au bout d'un match difficile, est leur récompense. C'était mérité. A présent, on doit préparer la finale comme il se doit. Nous allons tout faire pour leur offrir la Coupe.



Sincèrement, est-ce que vous croyez à cette qualification face à une aussi bonne formation du Mouloudia ?

C'est parce que nous y croyons que nous avons pu arracher cette qualification, justement. La veille de la rencontre, j'avais déjà déclaré que la JSK allait se qualifier. Le Mouloudia nous a sous estimés. Il a eu la réponse sur le terrain. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi, grâce à la mobilisation de tout le monde.



La JSK est depuis un moment sur une bonne dynamique. Cette qualification va encore booster le moral de l'équipe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le club, sur lequel pèse lourdement la menace d'une relégation, est en mesure d'assurer son maintien en Ligue-Une?

Le maintien est en bonne voie. Nous avons déjà fait un grand pas, en réalisant une belle remontée au classement. Je pense que si on parvient à remporter trois match sur les cinq qui restent à jouer, la JSK sera sauvée. Les derniers résultats réalisés, ainsi que le soutien des supporters et la mobilisation de tous les différents staffs du club, ont permis à l'équipe de retrouver confiance et sérénité. Tout le monde a pu voir que nous avons une bonne équipe. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage et de détermination face à une grande équipe du Mouloudia. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de rivaliser avec le MCA.



Peut on dire que la JSK a retrouvé sa stabilité, après une première partie de saison pour le moins chaotique ?

Tout se passe bien à la JSK. Je peux vous l'assurer. Le club a vécu une période assez difficile, certes. Cependant, grâce à la mobilisation des joueurs, des différents staff et de nos supporters, nous avons réussi à redresser la barre. Ce n'était pas évident, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour que les choses reprennent leurs cours. Le meilleur est encore à venir inchallah.



Cette demi-finale a été perturbée par de graves incidents dans les gradins et aux abords du stade.

Qu'en pensez vous?

Personnellement je condamne ces incidents et toute forme de violence. Comme vous avez pu le constater, les supporters de la JSK ont fait preuve de fair-play à leur arrivé au stade et pendant la rencontre aussi. On félicite d'ailleurs le service d'ordre et les autorités locales de la ville Constantine pour leurs efforts et leur mobilisation.



Un dernier mot pour conclure ?

Nous sommes content de cette qualification, mais nous n'avons pas oublié le drame qu'a vécu l'Algérie en cette fin de semaine. Nos pensées vont aux familles des victimes du crash de l'avion militaire, à qui nous rendons un vibrant hommage.

Entretien réalisé

par Rédha M.