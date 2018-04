RND : La jeunesse a une place centrale dans le développement

Le Rassemblement national démocratique (RND) a souligné, hier à Alger, la nécessité d’accorder une place centrale aux jeunes à qui incombe la charge les défis et les enjeux dont fait face le pays, notamment au plan économique. «Il revient aux jeunes d’adhérer pleinement à l’action politique pour prendre en charge les défis et les enjeux auxquels est confronté le pays et de participer au développement économique», a indiqué le porte-parole du RND, Seddik Chihab, lors d’une rencontre sur la jeunesse de son parti. Il a ajouté que le RND s’est assigné comme objectif de permettre à la jeunesse d’être au devant de la scène politique pour répondre aux défis de l’heure, notamment au plan politique, estimant qu’elle doit être un élément «efficace», n’attendant pas uniquement la politique des quota, lors des rendez vous électoraux. «Il revient à la jeunesse de mesurer le poids des responsabilités qui pèse sur ses épaules et des défis auxquels nous faisons face», a-t-il soutenu. Interrogé sur la sollicitation du Front de libération nationale (FLN) au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à se présenter à la présidentielle-2019, M. Seddik Chihab a indiqué que le FLN s’inscrivait dans «la continuité et c’est tout à fait normal qu’il appelle le Président Bouteflika à aller de l’avant en raison de tout ce qu’il a entrepris comme réformes». Il a ajouté, dans ce sillage, que le RND restait «fidèle à ses engagements politiques envers le Président de la République». Par ailleurs, le RND a rendu hommage et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs du crash de l’avion militaire, survenu mercredi matin à Boufarik (Blida), qui a fait 257 morts, dont dix membres de l’équipage. (APS)