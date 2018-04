Amélioration de la prise en charge des personnes handicapées : Des moyens à la hauteur des engagements

Améliorer la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, telle est la mission principale attribuée au Conseil national des personnes handicapées qui a tenu, ce jeudi à Alger, sa 1re session ordinaire, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia.

Dans son intervention inaugurale, Mme Eddalia a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de l’ensemble des acteurs concernés dans la prise en charge des personnes handicapées.

Soulignant l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette frange de la société, la première responsable du secteur a indiqué que le ministère de la Solidarité nationale a consacré d’importants moyens matériels et humains en vue d’assurer une meilleure prise en charge des personnes handicapé à travers l’ensemble du territoire national. Elle a, dans le sillage, rappelé les différentes actions entreprises par le gouvernement dans ce sens, mettant en relief le programme du Président de la République qui accorde une grande importance à la promotion et la protection de cette catégorie. Evoquant les moyens octroyés dans la prise en charge des personnes handicapées, Mme Eddalia a annoncé l’ouverture dans les prochaines années de 10 quelques nouveaux établissements spécialisés. Ces nouvelles structures, dira la ministre de la Solidarité viendront renforcer les 230 établissements spécialisés déjà existants à travers le pays.

La ministre a fait savoir que son département a mis à leur disposition des centres pédagogiques selon les catégories et le degré d’handicap, précisant l’existence de 158 centres pour handicapés mentaux, 46 pour sourds-muets, 23 centres pour non-voyants, 3 autres pour personnes atteintes de maladies respiratoires et

8 aux handicapés moteurs. Mme Eddalia a également indiqué que le budget consacré à la gestion de ces établissements est estimé à 10 milliards dinars, outre l’encadrement qui est assuré par pas moins de 13.300 travailleurs. Selon la ministre, ces moyens témoignent de l’intérêt particulier qu’accorde le département pour cette catégorie vulnérable de la société. Mme Eddalia a, également, relevé le rôle important du Conseil national des personnes handicapées installé le 3 décembre 2017, à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées.



Favoriser l’insertion professionnelle



«Ce Conseil est une instance consultative nationale dont le rôle consiste à améliorer le niveau de la concertation et de la coordination autour des questions relatives à la protection des personnes handicapées ainsi que leur insertion socioprofessionnelle», a expliqué la ministre, ajoutant que le Conseil veillera aussi à évaluer la situation financière et morale des personnes aux besoins spécifiques et l’élaboration des recommandations et de propositions visant l’amélioration de leur situation. Pour Mme Eddalia, ce dernier constitue un espace de rencontre et d’échanges entre différents acteurs concernés par la prise en charge des personnes handicapées, à savoir les différents ministères, des institutions publiques et la société civile, dans une approche participative permettant aux handicapés des prendre les décisions les concernant. Poursuivant ses propos, la ministre a insisté sur l’importance de sortir de cette rencontre avec des recommandations applicables sur le terrain, en vue d’améliorer les conditions de vie des handicapés et de faciliter leur insertion dans diverses activités à caractère éducatif, socioprofessionnel et économique. Elle dira, dans le même contexte, que le ministère ne ménagera aucun effort pour protéger et promouvoir cette catégorie de personne, rappelant l’installation dernièrement du Comité consultatif de prévention du handicap visant à assurer l’évaluation et le suivi des différents programmes multisectoriels mis en place pour prévenir du handicap et de ses causes. Par ailleurs, Mme Eddalia a indiqué que son département s’attelle pour ouvrir le champ de l’investissement au secteur privé pour assurer la prise en charge des handicapés mentaux, tout en précisant que le décret exécutif définissant les modalités de création d’établissements spécialisées dans la prise en charge des enfants handicapés a été adopté le 4 avril dernier par le Conseil de gouvernement.

Concernant le droit à l’emploi de cette catégorie de la population, la première responsable du secteur a relevé l’engagement du ministère de la Solidarité à garantir aux personnes aux besoins spécifiques une meilleure insertion professionnelle à travers la mise en place d’une stratégie efficiente dans le cade d’un jumelage entre le secteur de la Solidarité national et l’Union Européenne pour sensibiliser les chefs d’entreprises publiques et privées à intégrer un pourcentage de 1% des handicapés dans leur effectif. À l’issue de son intervention, Mme Eddalia a souligné l’engagement de l’Etat à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapés en leur octroyant les moyens nécessaires pour leur promotion et en leur garantissant la gratuité des soins, des médicaments et des transports.

Kamélia Hadjib