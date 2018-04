Règlement du conflit au Sahara occidental : La Russie soutient la médiation de l’ONU

La Russie a exprimé son soutien aux démarches de médiation de l'ONU visant à régler le conflit du Sahara occidental, soulignant qu'«il n'y a pas d'alternative à une solution politique basée sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié mercredi à l'issue des entretiens à Moscou entre le Chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, et l'Envoyé personnel du SG de l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a indiqué que la Russie «soutient les efforts de médiation du Secrétaire général de l'Onu et de son Envoyé personnel, ainsi que de la Mission de l'Onu pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) qui apporterait une contribution essentielle au soutien de la stabilité». La visite de travail de M. Köhler à Moscou a coïncidé avec celle d'une délégation sahraouie conduite par le coordonnateur du Front Polisario avec la Minurso, Mhamed Kheddad, M. Kheddad a exprimé, pour sa part, la disposition de la direction du Front Polisario à entamer des «négociations en vue de l'autodétermination du peuple sahraoui conformément à la légalité internationale». «Nous sommes prêts à entamer des négociations de paix, et à prendre part au référendum d'autodétermination qui mettra un terme à un conflit de plus de 40 années et à la lutte que mène notre peuple contre l'occupation marocaine», avait-il indiqué lors d'une rencontre avec les responsables de l'agence de presse russe Regnum. «Nous (responsables du Front Polisario) sommes à Moscou animés par un désir de paix. Nous tendons la main pour la paix. Mais, il faut être deux pour parvenir à cet objectif», a ajouté le responsable du Polisario, qui dirigeait une délégation comprenant également la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies, Fatma Mehdi. La délégation sahraouie a eu plusieurs activités dans la capitale russe, dont une rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, qui est également le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Le Front Polisario a salué la position constante de la Russie à l'égard de la question sahraouie, souhaitant que le soutien de la Russie aux efforts de l'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara Occidental puisse aboutir à des négociations directes avec le Maroc pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU. La délégation sahraouie, a salué «la position constante de la Russie visant à trouver une solution juste et permanente à la question sahraouie». Lors de cette rencontre, M'hamed Kheddad a évoqué «les grands acquis accomplis par le peuple sahraoui sous la conduite du Front Polisario aussi bien sur le plan africain que sur le plan juridique avec l'UE, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS). Le responsable sahraoui a évoqué également les entraves dressées par le Maroc avant que le conseil de sécurité n'adopte une nouvelle résolution pour proroger le mandat de la Minurso, estimant que cette politique a pour objectif de maintenir l'occupation et empêcher le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la charte des Nations Unies, ajoute-t-on de même source. La délégation sahraouie a estimé que «le manque de fermeté» dans l'application des décisions onusiennes est à l'origine de leur violation par l'occupant marocain, une telle situation observée depuis plus de deux décennies avec l'appui de la France, devenue le défenseur principal de la politique de cet occupant (le Maroc) qui ne veut pas entendre raison, ni respecter la légalité internationale et ses engagements pris en 1991 lors de la signature avec le front Polisario du plan de paix pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui sous l'égide de l'ONU.