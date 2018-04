Palestine : L’égypte ouvre pour trois jours le passage de Rafah

L'Egypte a ouvert jeudi pour trois jours sa frontière avec la bande de Ghaza pour les cas «humanitaires», ont annoncé les autorités palestiniennes. C'est la quatrième fois depuis le début de l'année que l'Egypte ouvre le point de passage de Rafah entre l'enclave palestinienne et le Sinaï égyptien, d'ordinaire fermé. Les cas «humanitaires» font généralement référence aux personnes malades ou blessées ne pouvant pas recevoir de traitement suffisant dans la bande de Ghaza, placée sous

blocus israélien depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, deux Palestiniens ont été tués jeudi par des tirs de soldats de l'armée d'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Ces deux agressions interviennent à la veille d'une nouvelle journée de protestations dans l'enclave palestinienne.

Au moins une trentaine de Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupant israélien depuis le début, le 30 mars, d'une série de manifestations réclamant le «droit au retour» des réfugiés et la fin du blocus de l'enclave imposé par l'occupant depuis plus d'une décennie. Cette marche, organisée et encadrée par des formations palestiniennes durant les deux précédents vendredis, a vu des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, sortir et réclamer le droit au retour des réfugiés.