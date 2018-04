M. Messahel au Monde : « C’est le président Bouteflika qui décidera s’il souhaite être candidat »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé jeudi dernier que c’est le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "qui décidera s’il souhaite être candidat, et c’est le peuple qui tranchera". "Depuis son arrivée, il s’est engagé dans une œuvre grandiose. En 1997, nous étions pratiquement en rupture. Vingt ans après, nous sommes un pays stable et sûr. Mais c’est lui qui décidera s’il souhaite être candidat, et c’est le peuple qui tranchera", a-t-il souligné dans une interview accordée au journal Le Monde publiée jeudi sur le site.

Le ministre a tenu à souligner que, contrairement à ce que pense la journaliste du quotidien français du soir, le Président Bouteflika, lors de sa dernière sortie à Alger, "n’a pas paru affaibli", rappelant qu’il a eu, il y a cinq ans, un accident cardio-vasculaire qui lui a causé quelques petits problèmes de santé. "Il n’a pas paru affaibli. Il a eu, il y a cinq ans, un accident cardio-vasculaire qui lui a causé quelques petits problèmes de santé, mais le Président dirige le pays. Lundi, il a été à la rencontre de son peuple. Il est très présent", a-t-il expliqué.