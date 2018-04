Batna : 6 bombes artisanales détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée jeudi à Batna/5e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit six bombes de confection artisanale», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, la même source précise que «des détachements de l’Armée nationale populaire ont mis en échec, à Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 12.737 litres, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à In Guezzam/6e RM, 0,36 tonne de denrées alimentaires», est-il ajouté. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tlemcen/2e RM, un narcotrafiquant en possession de 9,5 kilogrammes de kif traité, alors qu’ils ont arrêté, à Mascara, un contrebandier et saisi 1.476 unités de différentes boissons. De même, 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen», a conclu le communiqué du MDN.