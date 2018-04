Après le crash d'un avion militaire : Élan de solidarité et de compassion

Les réactions de sympathie et de compassion nationales et internationales se sont poursuivies, pour la troisième journée consécutive, avec les familles des victimes du crash de l’avion militaire de l’ANP. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages de condoléances de souverains et de chefs d’Etat de plusieurs pays, qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion avec l’Algérie.

Le Président de la République a reçu des messages de condoléances de la Reine du Royaume Uni, Elizabeth II, du Roi d’Espagne, Philippe IV, du Roi de la Jordanie, Abdallah II Ibn Hussein, de l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et de l’Emir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah.

D’autres messages de condoléances émanent aussi des chefs d’Etat de la Chine, Xi Jinping, du Tchad Idris Deby Itni, du Tadjikistan Imam Ali Rahman, de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, de Serbie, Aleksander Vucic, du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, de Fayaz Saradj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye, du président de la République de Corée, Moon Jae-In et de la présidente croate, Mme Kolinda Grabar-Kitarovic.

Les présidents roumain, Klaus Werner Iohannis, de la Guinée Bissau, José Mario Faz, du Mali Ibrahim Boubacar Keita, du Venezuela, Nicolas Maduro, et la Chancelière allemande, Angela Merkel ont également envoyé des messages de condoléances au Président Bouteflika.

Ces messages de condoléances émanent également de Filip Vujanovic, président du Monténégro, de Serge Sargsian, président de l’Arménie, d’Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, de Denis Sassou-Nguesso, président du Congo, d’Alain Berset, président de la Suisse et de Sooronbay Jeenbekov, président du Kirghizistan.

Le Premier ministre du Royaume du Bahreïn, Khalifa ben Salman Al Khalifa ainsi que les gouvernements syrien et rwandais ont également exprimé leurs condoléances suite à ce crash.

Des messages de condoléances ont été adressés par le président iranien, Hassan Rohani, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, le président des Seychelles, Danny Faure, le président de l’Assemblée populaire suprême de la RD de Corée, Kim Yong-Nam et le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.



Le SG de la Ligue arabe : « Courage aux familles »

A cet effet, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a présenté «ses sincères condoléances à la République algérienne, peuple et gouvernement, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder aux familles patience et courage». Les ministres arabes des Affaires étrangères ont aussi présenté au début de la réunion ministérielle préparatoire au 29e Sommet de la Ligue des Etats arabes qui se tient à Ryadh leurs condoléances à l’Algérie, président, gouvernement et peuple, suite au crash de l’avion militaire à Boufarik, tout en exprimant leur compassion avec les familles des victimes.



La MAE égyptien :

« Surmonter l’épreuve »

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l’Egypte a exprimé «ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion avec les familles des victimes», soulignant le «soutien de l’Egypte, peuple et gouvernement, au gouvernement et au peuple frère algériens dans cette dure épreuve». L’Egypte a rappelé les «relations historiques qui lient les deux peuples égyptien et algérien», se disant convaincu que «le peuple algérien frère sera en mesure de surmonter cette épreuve». Pour sa part, le grand mufti d’Egypte a adressé «ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion à l’Algérie, peuple et gouvernement, ainsi qu’aux familles des victimes du crash, implorant Dieu Tout-Puissant de les entourer de Sa Miséricorde et d’assister leurs proches». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses «sentiments de compassion et de sympathie avec l’Algérie et les familles des victimes».



Le Roi Mohamed VI : « Sincères sentiments de compassion »

Dans son message de condoléances, le Roi du Maroc, Mohamed VI, a exprimé au Président Bouteflika et, «à travers lui, aux familles des victimes et au peuple algérien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion», implorant «le Très-Haut d’entourer les victimes de Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir de Son Vaste Paradis et d’accorder patience et réconfort à leurs familles».



Le président turc, M. Erdogan : «Apporter toute sorte de soutien en cas de besoin»

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a eu jeudi un entretien téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple et du gouvernement turcs à la suite du crash. Lors de cet entretien téléphonique, le président turc a saisi cette occasion pour exprimer la «solidarité constante» de son pays avec l’Algérie. Dans un message adressé la veille au Président Bouteflika, M. Erdogan avait fait part de la disponibilité de la Turquie à «apporter à nos frère algériens toute sorte de soutien en cas de besoin».



Le pape François :

«Une grande peine »

Le pape François a exprimé sa grande peine et s’est associé par la prière à la douleur des familles et de toutes les personnes touchées par le crash de l’avion militaire.

Apprenant la «triste nouvelle» le jour même de l’accident de l’avion militaire, le pape François a, dans un télégramme, fait part de sa grande peine, qualifiant le crash de la «pire catastrophe aérienne qu’ait connue l’Algérie».

S’adressant à l’archêveque d’Alger, Mgr Paul Desfarges, le Saint-Père s’est associé par la prière à la douleur des familles et de toutes les personnes touchées par ce drame ainsi qu’au deuil du peuple algérien tout entier, selon le télégramme du pape signé du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège.



Le président chinois Xi Jinping :

« Choqué par la nouvelle »

Le président chinois Xi Jinping a présenté jeudi ses condoléances à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika suite au crash de l’avion. Dans son message, M. Xi s’est dit choqué par la nouvelle de ce crash, qui a fait de nombreuses victimes. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, et également en son nom propre, M. Xi a exprimé sa compassion pour les blessés et présenté ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a également envoyé un message à son homologue algérien, Ahmed Ouyahia, pour lui présenter ses condoléances.



Le président français M. Macron : « Tristesse et consternation »

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu hier un message de condoléances du président français Emmanuel Macron, dans lequel il exprime l’ «amitié» et la «pleine solidarité» de son pays à l’Algérie.

«J’ai appris avec tristesse et consternation qu’une catastrophe aérienne avait frappé l’Algérie le 11 avril. J’ai été profondément affligé par le bilan élevé de ce terrible accident», a écrit M. Macron dans son message.

«Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à vous exprimer, personnellement et au nom du peuple français, nos plus sincères condoléances aux familles des victimes, aux forces armées et à tout le peuple algérien», a-t-il poursuivi.

«La France assure l’Algérie de son amitié et de sa pleine solidarité dans cette épreuve», a souligné le président français.



Le département d’Etat américain : « Nos pensées accompagnent le peuple et le gouvernement »

« C’est avec tristesse que nous avons appris ce matin le crash d’un avion militaire algérien. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes de la tragédie d’aujourd’hui ainsi qu’à nos partenaires et nos collègues de l’armée algérienne», a déclaré la porte-parole du département d’Etat, Heather Nauert.

« Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple et le gouvernement algériens en ce moment de douleur», a ajouté Mme Nauert dans le message de condoléances publié par le département d’Etat.

M. Ouyahia reçoit les condoléances de ses homologues de plusieurs pays



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a eu jeudi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Youcef Chahed, qui lui a présenté les condoléances de son gouvernement, indique un communiqué des services du Premier ministre. Le Premier ministre a également eu un entretien avec son homologue du Niger, M. Brigi Rafini, qui lui a fait part de ses condoléances et de celles de son gouvernement au peuple algérien et aux familles des victimes du crash aérien de Boufarik. M. Ouyahia s’est entretenu aussi avec le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires présidentielles des Emirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, qui lui a exprimé les condoléances et la solidarité du peuple émirati et de ses dirigeants avec notre pays, à la suite de la catastrophe aérienne survenue mercredi à Boufarik. Par ailleurs, M. Ouyahia a reçu un message du président du Conseil des ministres italien, Paolo Gentiloni, par lequel il lui «exprime les condoléances du gouvernement italien à notre peuple et aux familles des victimes», suite au tragique accident d’avion survenu hier à Boufarik, conclut le communiqué.