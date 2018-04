HÔPITAL CENTRAL DE L’ARMÉE D’AIN NAÂDJA : M. Gaïd Salah se recueille à la mémoire des victimes

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est rendu jeudi à l’Hôpital central de l’Armée à AïnNaâdja (Alger), pour se recueillir à la mémoire des victimes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est rendu à l’Hôpital pour assister à la levée de corps et pour réciter la Fatiha à la mémoire des chouhada», et ce, suite aux résultats d’identification des premières victimes, précise le communiqué.

Le Général de Corps d’Armée a également «donné des instructions portant sur la nécessité de prendre en charge les transferts des corps vers leurs régions d’origine et d’accélérer l’opération d’identification des autres corps, qui est en cours, par les services spécialisés», souligne la même source. Suite à ce tragique accident qui a frappé la Nation, causant la perte d’un nombre des meilleurs de ses fils, le Général de Corps d’Armée «présente ses sincères remerciements et exprime toute sa considération pour l’élan de solidarité et les sentiments de compassion dont fait montre le peuple algérien», ajoute le communiqué.