Après le crash d’un avion militaire : La prière de l’absent accomplie à travers les mosquées du pays

La prière de l’Absent a été accomplie hier à travers les mosquées du pays, à la mémoire des victimes du crash de l’avion militaire survenu mercredi à Boufarik (Blida), faisant 257 morts, dont dix membres de l’équipage. À l’instar de tout le peuple algérien, et en application de la décision du Président de la République, des membres du gouvernement, des responsables, ainsi que des cadres de l’État ont accompli la prière de l’Absent, à la mosquée de Ketchaoua à Alger, qui a abrité la première prière du vendredi, après sa réouverture lundi dernier par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, suite aux travaux de sa restauration. L’imam de la mosquée de Ketchaoua a consacré une partie du prêche du vendredi à ce tragique accident qui a endeuillé le peuple algérien, priant le Tout-Puissant de compter les victimes parmi les martyrs. Il a présenté ses condoléances au Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, à tous les commandants et officiers de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu’aux familles et proches des victimes de ce tragique accident.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, qui a supervisé officiellement l’accomplissement des prières du vendredi et de l’Absent à la mosquée Ketchaoua, a déclaré que les victimes de ce crash d’avion, qui «ont sacrifié leur vie, leurs biens et leurs familles, pour défendre l’islam, la souveraineté et la liberté comptent parmi les chouhadas». M. Aïssa a salué les actions de bienfaisance menées par les habitants de Bab El-Oued et de La Casbah, proches de la mosquée, dédiées à la mémoire des victimes de cette tragédie, ayant permis de consolider davantage l’unité des Algériens et prôner les valeurs du sacrifice et de l’amour de la patrie.

À cette occasion, plusieurs imams d’Alger ont offert un présent symbolique au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a été remis au ministre des Affaires religieuses, pour ses actions en faveur des mosquées et des écoles coraniques, priant Dieu de lui accorder santé et bien-être. Suite au crash de Boufarik, le Président de la République avait décrété un deuil national de trois jours. L’ensemble des sièges des institutions officiels en Algérie et des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ont procédé à la mise en berne de l’emblème national.

M. Bensalah :

« Un immense chagrin »



Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales destinées à un nombre de ministres, tenue en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, les membres du Conseil de la nation ont observé une minute de silence, à la mémoire des victimes de cet accident. À cet effet, le président du Conseil, M. Abdelkader Bensalah, a réexprimé la solidarité et la sympathie du Conseil avec les familles des martyrs du devoir national. «C’est avec un immense chagrin et une profonde peine, que nous avons appris la triste nouvelle de l’accident tragique, qui a suscité l’émoi du peuple algérien, conscient de l’ampleur des sacrifices de l’Armée nationale populaire (ANP)», a dit M. Bensalah, «une conscience qui se traduit par la considération et la reconnaissance dont jouit l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) et sa place dans la nation». «Cette tragédie a suscité l’émoi du peuple algérien et une vague de sympathie chez nos frères et amis à l’étranger, soutenant ainsi l’Algérie dans son deuil», a ajouté M. Bensalah.

M. Messahel adresse un message au vice-ministre de la Défense nationale…



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a adressé un message de condoléances au vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. «J’ai appris avec une grande tristesse et une profonde affliction la nouvelle de la catastrophe qui a endeuillé l’Algérie tout entière, suite au crash d’un avion des forces aériennes de l’Armée nationale populaire, au niveau de l’aéroport de Boufarik, qui a fait un grand nombre de martyrs du devoir national, parmi ses passagers, implorant Dieu Tout-Puissant d’accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis», a écrit M. Messahel, dans son message. «En cette douloureuse épreuve, je vous présente et à travers vous à l’ensemble des familles des victimes, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire, mes condoléances les plus attristées et les plus sincères, priant Dieu de nous inspirer une plus grande patience et de protéger notre pays et ses enfants de tout malheur», a ajouté le ministre.



… et reçoit ceux de plusieurs de ses homologues

Le ministre a reçu des communications téléphoniques de ses homologues français, tunisien, égyptien, kenyan et yéménite, qui lui ont présenté leurs condoléances. Les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont assuré M. Messahel de «leur solidarité dans cette douloureuse épreuve».



Le drapeau mis en berne dans les représentations diplomatiques

Le ministère des Affaires étrangères a instruit l’ensemble des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger pour procéder à la mise en berne du drapeau national et à l’ouverture de registres de condoléances suite à la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de décréter un deuil national de trois jours du fait du crash de l’avion des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué jeudi du ministère. «Comme suite à la décision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de décréter un deuil national de trois jours du fait du crash de l’avion des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire, le ministère des Affaires étrangères a instruit l’ensemble des Représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger pour procéder à la mise en berne du drapeau national et à l’ouverture de Registres de Condoléances», précise la même source. Il a également été procédé à «la mise en berne de l’emblème national et à l’observation d’une minute de silence, au siège du ministère, lors d’une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs du devoir national, victimes de cet accident tragique, à laquelle ont pris part l’ensemble des cadres et fonctionnaires du ministère», souligne le MAE.



Conseil national algérien des Droits de l’Homme :

« Pénible tragédie »

Dans un communiqué, le Conseil national algérien des droits de l’homme a écrit : «Suite à cette pénible tragédie qui a frappé notre cher pays, nous implorons Dieu Tout-Puissant d’accorder Sa sainte miséricorde aux martyrs du devoir et de les accueillir dans Son vaste paradis aux côtés des fidèles et des pieux.»



Prise en charge des familles des victimes

Ouverture de deux centres à Blida

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a présenté ses sincères condoléances au Commodément de l’Armée nationale populaire (ANP), et aux familles des victimes du crash de l’avion militaire, martyrs du devoir national. Tristement affectée par le drame qui a touché l’Algérie, la ministre de la Solidarité a tenue, en marge des travaux du Conseil national des personnes handicapées, a exprimé sa plus profonde sympathie aux familles des victimes, annonçant l’ouverture, juste après la survenue du drame, de deux centres relevant de son secteur au niveau de la wilaya de Blida, pour assurer l’accueil et l’hébergement de ces familles. Mme Eddalia a donné des instructions à la direction des actions sociales de la wilaya à mobiliser les moyens nécessaires pour prendre en charge les familles des victimes venues de l’ensemble du territoire national pour identifier les corps de leurs proches. «Des instructions ont été données à l’effet d’assurer la prise en charge des familles des victimes qui se sont déplacées dans la wilaya de Blida pour identifier les corps de leurs proches», a-t-elle expliqué, soulignant la nécessité d’un accompagnement psychologique en leur procurant toutes l’aide et l’assistance nécessaires.

Kamélia H.

Grande Mosquée de Paris :

« Profonde tristesse »

Les fidèles ont accompli avec une grande émotion la prière de l’Absent à la Grande Mosquée de Paris, après celle hebdomadaire, à la mémoire des victimes du crash. L’imam, qui a dirigé les deux prières, n’a pu retenir son émotion implorant Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux d’accueillir ces martyrs en Son vaste paradis. À la fin, il a demandé à tous les fidèles d’avoir de pieuses pensées et d’implorer Dieu pour sa miséricorde en direction des victimes et de leurs familles. Dans un communiqué, la Grande Mosquée de Paris et sa fédération des mosquées en France avaient indiqué qu’elles «se joignent dans une profonde tristesse au deuil national du peuple algérien suite au pire drame aérien de l’histoire de l’Algérie survenu mercredi au sud d’Alger». Elles ont déclaré s’associer «au chagrin et au deuil des familles des victimes à qui (elles) présentent toutes (leurs) condoléances attristées devant cette immense tragédie».

Des hôtels accueillent gratuitement les familles

La majorité des hôtels de la wilaya de Blida a ouvert ses portes aux familles des victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik en leur assurant gîte et couvert à titre gracieux, reflétant, si besoin est, la solidarité légendaire du peuple algérien dans les situations difficiles, a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya. Des hôtels privés de Blida assurent, depuis mercredi, une prise en charge gratuite de nombreuses familles des victimes du crash qui ont convergé en grand nombre vers la ville de Blida, à partir de différentes wilayas du pays, pour s’informer sur le sort de leurs enfants, a ajouté la même source, signalant aussi l’ouverture, par la direction de l’Action sociale de la wilaya (DAS), de deux centres d’hébergement à leur profit. Selon le responsable de la DAS, Hadj Bouchoucha, tous les moyens ont été mobilisés au niveau de l’ancien centre de rééducation des filles de Ben Achour et de la nouvelle école des malvoyants d’Ouled Aïch, pour la prise en charge des familles des victimes du crash. Des psychologues sont également mobilisés au niveau des sièges de la Gendarmerie nationale, aux fins d’assurer la prise en charge psychologique de ces familles, affluant en grand nombre vers ces structures, pour s’informer sur le lieu où se trouvent les dépouilles de leurs enfants.