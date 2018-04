La cause palestinienne et la situation en Libye et en Syrie au centre de la réunion des ministres arabes des AE

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné jeudi à Ryadh (Arabie Saoudite) lors de leur 29e réunion préparatoire du prochain Sommet arabe plusieurs dossiers dont l'évolution de la cause palestinienne et la situation en Libye, Syrie et au Yémen. La délégation algérienne a réaffirmé, à cette occasion, son appui inconditionnel à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien et a mis l'accent au cours de cette réunion préparatoire du 29e Sommet, prévu le 15 avril courant, sur l'importance et la nécessité de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des pays, de régler les conflits et les différends par les voies pacifiques et par le dialogue, à même d'aboutir à la concrétisation de la réconciliation nationale et de consacrer les aspirations des peuples de la région au progrès et prospérité. Au cours de cette réunion, la délégation algérienne à réitéré également son appel à l'intensification des efforts pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent et pour le tarissement des sources de son financement. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté les projets de résolutions économiques et sociales relatives à la grande zone arabe de libre échange, la Charte arabe pour la protection et le développement de l'environnement, outre la stratégie arabe de réduction des risques de catastrophe dans la région arabe à l'horizon 2030. Il s'agit également de la stratégie arabe pour la santé et l'environnement et du guide de l'action arabe stratégique pour la santé et l'environnement (2017-2030).

La crise opposant le Qatar à l’Arabie saoudite ne sera pas évoquée



La crise diplomatique qui oppose depuis juin 2017 le Qatar à l'Arabie saoudite, à l'Egypte, aux Emirats arabes unis et à Bahreïn ne figurera pas à l'agenda des discussions du sommet de la Ligue arabe demain, a dit, jeudi, le chef de la diplomatie saoudienne. La solution à cette crise sera plutôt à chercher «au sein du CCG», le Conseil de coopération du Golfe, qui groupe le Qatar, l'Arabie saoudite et ses alliés, ainsi qu'Oman, a déclaré Adel al-Jubeir à des journalistes à Ryadh. Dimanche, 21 des 22 membres de la Ligue arabe doivent être représentés au Sommet de la Ligue Arabe à Ryadh.

Le Qatar sera présent. Seule la Syrie, suspendue depuis 2011, manquera à l'appel. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Egypte et Bahreïn ont rompu le 5 juin toutes leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de «soutenir des mouvements extrémistes» et de «se rapprocher de l'Iran». Doha nie soutenir des groupes extrémistes.