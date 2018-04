Rentrée universitaire : Plusieurs structures réceptionnées dans la capitale

Au niveau de l’université de Bouzaréah, une minute de silence a été observée par le ministre, la délégation qui l’accompagnait et les étudiants du campus, à la mémoire des martyrs du crash de l’avion militaire survenu mercredi.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a exhorté, jeudi, les entreprises de réalisation des projets du secteur à multiplier les efforts afin de réceptionner les projets en cours, à travers la wilaya, dans les délais fixés.

«À chaque rentrée universitaire, Alger enregistre un grand engouement de la part des étudiants venus de diverses régions du fait qu’elle dispose de plusieurs université et de nombreuses écoles nationales. Il faut accélérer la cadence pour livrer les projet à temps afin de prendre en charge la masse estudiantine, a-t-il dit .

Effectuant une visite de travail et d’inspection accompagné de M. Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, le ministre a affirmé que «le problème central ayant trait aux capacités d’hébergement qui accusent un déficit important, surtout dans la capitale, va être réglé, grâce aux nouvelles infrastructures», qui, selon lui, «seront réceptionnées progressivement d’ici 2019».

Ainsi , M. Hadjar a affirmé que la capitale connaîtra «un soulagement» en matière d’accueil des nouveaux étudiants, lors de la prochaine rentrée universitaire, notamment grâce à la réception, avant le début de la nouvelle année, de «4.000 nouveaux lits à Bab Ezzouar, 4.000 nouvelles places pédagogiques à Bouzaréah et 2.000 lits à la nouvelle ville de Sidi Abdallah». Dans cette perspective, le ministre dit que le projet de pôle universitaire de Sidi Abdallah, d’une capacité de 20.000 places pédagogiques et de 11.000 lits, sera un pôle moderne conforme aux normes internationales et comptera plusieurs spécialités orientées davantage vers les filières scientifiques et technologiques.

Ce pôle est en est effet composé de cinq structures universitaires d’envergure. «Il s’agit de la faculté de l’information et de la communication, de la faculté des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences de la terre, la faculté d’architecture et la faculté des sciences appliquées, outre une bibliothèque centrale, un laboratoire de recherches, des restaurants et des salles de conférences».

«Le projet sera réceptionné entre 2019 et 2020», a-t-il affirmé.



Le dialogue avec les partenaires sociaux toujours ouvert



Par ailleurs, M. Hadjar a rappelé que plusieurs projets sont en cours de réalisation à l’échelle nationale, et ce dans le but de renforcer le parc national. «Ces réalisations permettront de porter la capacité d’accueil à environ 50.000 places pédagogiques et 45.000 lits», a-t-il indiqué.

S’agissant des projets scientifiques d’envergure, le ministre ajoute qu’«ils seront réalisés à travers plusieurs wilayas, notamment dans le grand Sud. Ces mêmes projets sont en cours. Ils seront d’ailleurs réceptionnés au plus tard en septembre prochain», a-t-il signalé.

Le ministre a assisté aux travaux d’un colloque organisé par le laboratoire de psychométrie et consulting à l’université de Bouzaréah sur le sujet du crime au sein de la société algérienne d’un point de vue psychosocial.

En marge de cette visite, qui l’aura mené à travers bon nombre de localités de la capitale, Tahar Hadjar a animé un point de presse, où il s’est longuement étalé sur plusieurs sujets ayant trait à la gestion de son département.

À cet effet, il a démenti catégoriquement la rumeur faisant état d’une grève à l’Institut d’éducation physique et sportive. «L’institut ne connaît aucun mouvement de grève. Nous sommes désireux de rencontrer les syndicats périodiquement, tous les 3 mois», a-t-il affirmé.

Il a, dans ce sens, assuré que le ministère de tutelle maintient ouvertes, les portes du dialogue avec les étudiants et les partenaires sociaux, et œuvre à la satisfaction des préoccupations objectives, selon les moyens disponibles.

«Le dialogue avec les partenaires sociaux demeure ouvert, nous tenons à tenir des réunions régulières avec les syndicats», a-t-il tenu à préciser.

