Viabilisation de logements livrables dans les prochains mois : Plus de 90 milliards de DA additionnels

Une enveloppe de 91 milliards de dinars comprenant des autorisations de programmes supplémentaires et des crédits de paiement ont été débloqués pour achever 375.000 unités de logement afin de les attribuer dans les plus brefs délais.

«Cette mesure prise en application des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, consiste en la mobilisation immédiate de 33 milliards DA en autorisations de programmes supplémentaires ainsi que de 58 milliards DA en crédits de paiement dont la libération sera étalée », a indiqué le Premier ministère sur son portail électronique jeudi dernier.

Ce financement additionnel, ajoute-t-il, «permettra au secteur de l’habitat de viabiliser et de livrer dans les prochains mois un total de 375.000 logements dont 190.000 unités sont déjà achevées et 185.000 autres ayant déjà atteint un taux de réalisation de 90%». Le ministère de l’Habitat prévoit l’achèvement de l’ensemble des projets d’ici la fin de l’année 2019.

Pour rappel, le secteur de l’Habitat bénéficie d’un budget de plus de 158 milliards de dinars au titre de la loi de finances 2018 dont 142 milliards de DA pour l’équipement, et ce, outre 78,41 milliards de DA au titre du Compte d’affectation spéciale. Ainsi, il est prévu la livraison de 714.000 unités de logement de différentes formules durant 2018 et 2019, précisant que ces réalisations permettront d’atteindre les objectifs du programme quinquennal en cours (2015-2019). Selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, il s’agit de 366.000 unités de logement qui devraient être livrés au titre de l’exercice 2018 et 348.000 autres unités au titre de l’exercice 2019. Il dira, concernant l’avancement des travaux de réalisation selon les formules, que le programme public locatif qui représente 37% de l’offre publique a enregistré le lancement de 686.562 unités alors que 328.906 unités (47%) ont été achevées, 357.656 unités (51%) sont en cours de réalisation et 15.928 unités (2%) pas encore lancés. Pour les deux prochaines années, il est prévu la réalisation de 130.000 unités au titre de l’exercice 2018 et de 118.000 unités au titre de 2019.

S’agissant de la formule location-vente AADL, qui représente 17% de l’offre publique, les travaux ont été lancés pour la réalisation de 323.702 unités alors que 64.963 unités ont été achevées, 258.709 unités sont en cours de réalisation et 26.298 unités non encore lancées. S’agissant des prévisions de réalisation dans cette formule pour les années 2018-2019, le premier responsable du secteur de l’Habitat a souligné la réception prévue de 85.000 unités en 2018 et 86.000 autres en 2019 pour la réalisation des objectifs du programme quinquennal.

Le nombre de souscripteurs dans cette formule s’est élevé à 561.348 souscripteurs, dont 79.858 inscrits dans le programme AADL 1 et 435.992 dans le programme AADL 2. Pour ce qui est de l’habitat rural, qui représente une partie importante du parc foncier (33% de l’offre publique), le nombre d’unités s’élève à 491.526 unités pour les programmes lancés et 406.049 unités pour les programmes achevés (68%), outre 85.477 unités (14%) en cours de réalisation. Le secteur prévoit la réception de 115.000 unités en 2018 et 120.000 autres en 2019 dans le cadre de cette formule.

La formule LPA, qui représente 11% de l’offre publique, s’est renforcée par la réception de 72.872 unités (37%), outre le lancement de 182.851 unités et la réalisation en cours de 109.979 unités (55%). Quelque 15.181 unités (8 %) devraient être lancées au cours du premier trimestre 2018. Le secteur de l’Habitat devrait réceptionner 25.000 unités au titre de ce programme en 2018 et 17.000 en 2019 pour réaliser les objectifs du Programme quinquennal.

Le programme LPP qui représente 2% de l’offre publique a vu le lancement de 39.499 unités et la réception de 13.916 autres. Quelque 25.583 unités sont en cours de réalisation et 4.097 autres non lancées. Le département de Temmar prévoit la réception de 11.000 unités en 2018 et plus de 6.000 en 2019.

Evoquant le programme relatif à l’éradication de l’habitat précaire, le ministre a indiqué que le recensement national de l’habitat précaire avait fait ressortir 560.000 habitations ayant bénéficié de 388.045 LLP et 95.000 subventions pour les restaurations suivant les dossiers déposés au niveau de la wilaya. Ce programme a vu la réalisation de 303.219 unités (78%), 82.220 logements en cours de réalisation (21%) et 2.606 unités non lancées (1%).

Salima Ettouahria