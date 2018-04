Fonds de soutien à la promotion des exportations : Les aides seront élargies

En marge de sa visite au Salon de la production nationale Mentouj Bladi, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé que son département se fixe deux priorités, le soutien et la protection de la production nationale ainsi que la mise en place des conditions à même de faciliter les exportations. Dans une déclaration à la presse, le responsable a fait savoir que le ministère ne ménagera aucun effort pour aider les producteurs ayant les capacités d’exporter leurs produits, notamment vers les pays d’Afrique. Il s’agit de protéger l’économie nationale, explique-t-il. Ainsi, il révèle le lancement d’ateliers ayant pour but de réviser le cadre de gestion des fonds de soutien à la promotion des exportations. Il est question, dans ce cadre, d’élargir les aides destinées aux opérations soutenues par ce fonds et d’assurer un cadre favorable à la promotion des exportations ainsi que leur encadrement et leur accompagnement. Il a souligné, par ailleurs, la nécessité de travailler ensemble en faveur d’une économie diversifiée, soutenue par les compétences et les ressources nationales et la concertation avec les opérateurs économiques. Dans la même lignée, M. Saïd Djellab a fait savoir que les exportations hors hydrocarbures «sont en constante hausse, mais restent insuffisantes». En réponse à une question sur le fonds de soutien à la promotion des exportations, il a estimé que le problème «ne se pose pas en termes de ressources financières, mais plus en termes d’efficacité ». Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la liste provisoire des produits interdits à l’importation est en cours d’actualisation et sera prochainement rendue publique. L’on saura à ce propos, que cette révision vise, entre autres, certaines matières premières utilisées dans la production nationale et qui figurent, actuellement sur la liste provisoire des produits interdits à l’importation. Accompagné des autorités locales, le ministre s’est rendu, jeudi, au Salon de la production nationale Mentouj Bladi qui se tient jusqu’au 19 avril au palais des expositions à M’dina El Djdida.

Organisé conjointement par l’entreprise Even-Pro-Expo et l’Entreprise des Manifestations Economiques et Culturelles (EMEC), l’évènement qui se tient pour la 5e année consécutive, est marqué cette année par la participation pour la première fois, du ministère de la Défense, via la Direction des Fabrications Militaires.

Amel Saher