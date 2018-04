Coopération algéro-russe : L’amorce d’un partenariat multisectoriel

Une délégation d’hommes d’affaires algériens se déplacera à Moscou dans le cadre de la 12e session du Conseil d’affaires arabo-russe, prévue en marge du 4e Salon international Arabia-Expo qui se déroulera du 23 au 27 avril courant dans la capitale de la Fédération de Russie. Ce dynamisme des entreprises russes et algériennes, soutenu par les hautes autorités politiques des deux pays, signe l’amorce du partenariat entre les secteurs économiques des deux pays après avoir été, pour longtemps confiné dans le domaine militaire. Engagés dans une «Déclaration de partenariat stratégique» signée en 2001 par les deux pays, ayant impulsé une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, la Russie et l’Algérie, qui partagent des visions communes sur les questions stratégiques, au plan régional et international, entendent développer ainsi le volet économique de leurs relations en élargissant le champ de coopération bilatérale.

Cette orientation qui a émergé avec insistance après la crise pétrolière qui a secoué les équilibres financiers des deux pays, a été abordée par Alger et Moscou à l’occasion de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel en Russie, les 18 et 19 février dernier. Et c’est dans cet esprit de vouloir diversifier la coopération, que s’inscrit la signature, en octobre 2017, de 5 accords de partenariat et de coopération et mémorandums d’entente, dans le sillage de la 8e session de la commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique et technique russo-algérienne, tenue en septembre de la même année, à Alger. Un conclave qui avait mis l’accent sur la nécessité d’élargir la coopération à d’autres domaines que les hydrocarbures et le nucléaire civil. À ce titre, cette commission intergouvernementale avait permis aux deux parties de s’entendre sur des projets de coopération dans les domaines de l’industrie, des transports, du bâtiment, de la géologie, de l’agriculture, de la santé publique, de la science, de l’espace et de l’informatique, avait souligné, dans un entretien à l’APS, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, à la veille de sa visite à Alger, le 10 octobre 2017.

La coopération économique entre l’Algérie et la Russie a franchi une nouvelle étape dans le processus de consolidation de la coopération bilatérale et de diversification des échanges, avec la signature de plusieurs accords dans les domaines de l’agroalimentaire, la santé, les infrastructures, l’industrie et les hautes technologies, sachant que la prochaine étape promet d’importantes perspectives de partenariat dans les secteurs des industries mécaniques, sidérurgiques, agroalimentaires ainsi que les mines. Il y a lieu de noter que le volume des échanges, entre les deux pays, a atteint près de 4 milliards de dollars en 2016, pour progresser de 30% en 2017.

D. Akila