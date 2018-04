Mounir Bouchnaki, expert auprès de l’UNESCO : « la Casbah ne doit pas être une ville-musée »

Rencontré, à l’issue de la réunion internationale sur la conservation et la revitalisation de La Casbah d'Alger, organisée récemment à Alger par le Centre du patrimoine mondial et le ministère de la Culture, Mounir Bouchnaki, archéologue de formation, responsable du Centre de l'Unesco pour le patrimoine mondial dans la région arabe et expert auprès de l’Unesco, revient, dans cet entretien, sur le plan d’action afin d’intégrer l’aspect vital de La Casbah dans la métropole d’Alger.

El Moudjahid : Parlez-nous de la genèse de cette réunion et des objectifs qui ont été fixés ?



Mounir Bouchnaki : Cette réunion internationale qui a été organisée et préparée par le ministère de la Culture, la wilaya d’Alger et d’autres départements ministériels comme celui de l’Habitat, de l’Environnement et du Tourisme, ainsi que par l’Unesco, en la personne de Mme Nada El Hassan, directrice de l’Unité des états arabes au sein de cette institution, a vu la participation d’experts de haut niveau, choisis pour leur contribution dans un certain nombre d’opérations dans des villes à caractère historique, inscrites sur la liste du patrimoine mondial. un travail préparatoire extrêmement important, précédé par des ateliers a été fait. on est rentré dans le vif du sujet avec une présentation technique détaillée de la part des responsables du ministère de la culture et des agences qui ont travaillé sur la partie relative à la casbah. On a été révélé la complexité de l’établissement, d’un état des lieux d’une part qui n’est pas seulement constitué de monuments et de bâtisses, mais aussi d’une population, d’où les difficultés rencontrées qui ont été longuement débattues. Les participants étrangers ont ainsi pu prendre en considération la spécificité de la Casbah d’Alger car on ne peut pas assimiler toutes les villes historiques au même titre.

Ensuite, l’organisation de cette rencontre a été particulière parce qu’elle a été suivie immédiatement, au cours de la matinée de la deuxième journée par une visite sur le terrain. Il était important pour les experts venus d’une quinzaine de pays de voir sur place—certains connaissaient les lieux, mais la Casbah a évolué avec le temps— de façon très détaillée de l’état de la Casbah d’Alger. Ce n’était pas une visite touristique d’une heure, mais une longue visite détaillée de l’intérieur des maisons, des monuments et qui a permis une connaissance directe et non pas livresque ou théorique.



Quelle est la spécificité de La Casbah d’Alger et les différences remarquées avec les villes historiques des autres pays ?



Cette réunion a été suivie ensuite par une exposition extrêmement intéressante d’autres villes historiques classées, elles-mêmes sur la liste du patrimoine mondial, comme Istanbul, la Habana Vieja (l’ancienne ville de la Havane), Barcelone, Bari... ; autant de villes présentées, ce qui a permis d’expliquer la problématique qui s’est posée dans les projets de réhabilitation et de mise en valeur de ces villes. Il a été pris note de tout le travail fait auparavant par les autorités algériennes, la wilaya, la mairie, les associations... Un autre point très important cité est celui d’associer la société civile dans la présentation de ce qui est fait, remarquable d’ailleurs à tout point de vue, quelques initiatives d’habitants, comme Bouhired et Babaci, des experts qui ont vécu, grandit et écrit à la Casbah. Il était bénéfique de rassembler tout le monde dans cette réunion de synthèse et d’ouverture sur les autres expériences.



Quel est la part d’engagement des autorités algériennes pour sauvegarder La Casbah d’Alger ?



La dernière journée a permis de sortir avec un certain nombre de recommandations. côté Unesco, nous avons beaucoup parlé avec les autorités algériennes et nous souhaitons des recommandations concrètes, suivies de faits et qui puissent être évaluées au fur et à mesure.

Cette réunion m’a particulièrement touché dans la mesure —je l’ai dit clairement sans langue de bois—, où l’inauguration n’a pas été de type classique. un ministre arrive, fait un discours comme si on inaugure une exposition, on coupe le ruban et on s’en va. Les responsables sont venus et il y a eu du concret ; il y a eu des discussions sérieuses, chose qui n’était pas courante par le passé. deux heures de présentation, d’explication sur la manière d’essayer de sortir à la fois de certaines complexités juridiques qui ont été parfois des blocages, et en même temps de trouver des solutions nouvelles. Je crois que nous sommes à un moment important avec une conjonction de facteurs positifs qui nous laissent penser qu’à la fin de cette réunion, on va sortir non pas simplement avec de grandes idées et orientations qui sont nécessaires, mais aussi avec l’adoption d’un plan d’action et un calendrier. je crois que c’est comme cela que ce type de réunion devient crédible, d’abord pour la population et les autorités, mais aussi au niveau de l’Unesco puisque c’est un site de patrimoine mondial. À l’Unesco, le Centre du patrimoine mondial prépare des rapports sur les opérations sur sites et les réunions. l’Unesco va en discuter avec le Comité du patrimoine mondial lors de la prochaine réunion, et il se trouve qu’elle aura lieu à Bahrein en juillet 2018 ; celle-ci sera donc une excellente opportunité pour les membres du comité, qui sont 21 représentants d’états, plus l’ensemble des signataires de la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.



Quelles sont les grandes lignes des recommandations que vous avez adoptées ?



Dans tous les programmes que l’Unesco a suivi, la question des centres historiques urbains est une question présentée comme un objectif d’intégrer la ville historique dans la métropole elle-même. Alger est une grande métropole et la Casbah ne doit pas être une ville-musée.

Deuxièmement, nous travaillons depuis des années, à partir de textes émis par l’Unesco, la recommandation de Nairobi sur les villes historiques, la dernière recommandation sur le paysage culturel urbain, mais aussi les chartes des ONG internationales comme le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).



Avec en particulier sa charte de 1987 «Toled Whachington» sur la question des villes historiques...



La première réaction des autorités dans leurs discours, mais aussi dans nos discussions ouvertes et franches, c’est une approche intégrée. On ne peut plus travailler dans l’isolation, chaque ministère seul. mais le point essentiel qui a été défini au cours de cette réunion, c’est de sortir avec une coordination des efforts. Il faut savoir que le succès des compagnes internationales de l’Unesco pour les villes historiques comme ce que nous avons fait en Amérique du Sud, à San Francisco de Lima, à Salvador de Bahia, nous avons deux spécialistes venus l’un du Brésil et l’autre de Cuba. nous avons donc des opérations réelles et concrètes, qui ont donné des résultats qu’on peut voir. je crois que les autorités ont vraiment envie qu’on aille dans cette direction.

Dans toutes les opérations que nous sommes sur le point de suivre à l’Unesco, même sur un site archéologique sur lequel je continue de travailler comme expert au Cambodge, le Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement, on associe maintenant des concepts importants, sauvegarder parce que c’est notre mémoire, c’est le patrimoine mondial, car il a, à la fois, une valeur exceptionnelle locale et mondiale. on associe donc à cette notion de préservation, celle du développement, on ne peut plus parler de nos jours de sauvegarde s’il n’y a pas l’aspect social relatif à la population. Pour l’exemple de la Casbah d’Alger, on ne parle pas d’un site archéologique ou d’un musée, mais de toute une ville. Il faut que le cadre de vie puisse bénéficier des opérations de réhabilitation et de mise en valeur.



Après avoir sillonné le monde en tant qu’expert à l’Unesco, quel sentiment éprouvez-vous en retrouvant La Casbah d’Alger ?



C’est toujours une grande émotion de marcher à nouveau dans ses ruelles. la Casbah, pour nous les algériens qui l’avons suivie d’abord pendant la Révolution, est ce souvenir extrêmement important de ce qu’à été la Résistance à la Casbah. la conception des maisons, leurs textures, les terrasses qui permettaient aux gens de passer d’une maison à une autre, a été un élément favorisant la résistance avec des noms glorieux comme Ali La Pointe, Djamila Bouhired et biens d’autres. Il y a aussi la profondeur historique. la Casbah d’Alger ce n’est pas seulement des monuments de l’époque ottomane, c’est une ville millénaire et les fouilles qui y ont été faites pour la mise en place d’une station métro sont la preuve vivante que la Casbah a commencé à vivre il y a 2.500 ans. C’est fabuleux.

Le troisième aspect est l’ambiance qui règne qu’il y a dans la Casbah. quand vous rentrez dans les maisons, voir comment les gens vivent, même les plus pauvres, et leur attachement à ce patrimoine, je trouve ça extraordinaire...



Entretien réalisé

par Kader Bentounès