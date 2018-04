Béchar : La création d’une structure de l’ONDA recommandée

La promotion des droits des artistes de Béchar, à travers la création d’une structure régionale de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), a été recommandée jeudi par les membres du Syndicat des artistes affiliés à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à Béchar. Le renforcement de la participation des artistes, groupes musicaux modernes et traditionnels et auteurs de la région aux manifestations nationales, a également été souhaité lors de cette rencontre. Au cours d’un débat sur la situation des arts et des artistes de la région, les participants ont estimé «nécessaire» l’ouverture d’une annexe régionale de l’ONDA pour pouvoir, à l’instar des autres artistes et créateurs du pays, déposer leurs œuvres auprès de cette structure chargée de la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs et de leurs ayants droits, de leur protection sociale et surtout de celle du patrimoine culturel et musical. «Nous valorisons les efforts déployés au titre du programme du résident de la République en matière de réalisation de plusieurs projets culturels en faveur de la région, dont un théâtre de 500 places et un institut régional de musique qui sera inauguré prochainement, et souhaitons la promotion de nos créations et œuvres artistiques à travers la participation aux différentes manifestations nationales et autres activités culturelles et artistiques à travers le pays», a précisé Amar Amroun, compositeur de musique et responsable local du syndicat précité. «Avec plus de 500 artistes, poètes, auteurs et autres ensembles et groupes de musique (traditionnelle et moderne), nous n’avons pas accès à l’ONDA du fait de l’éloignement de ses structures de la région, et c’est à ce titre que nous recommandons l’ouverture d’une antenne de cet office dans notre wilaya et permettre à l’ensemble des artistes du Sud-ouest du pays de bénéficier de ses prestations», a souligné M. Amroun qui se dit disposé avec l’ensemble des membres de son syndicat à apporter aide et contribution à la création de cette structure régionale. L’ouverture de cette structure, en plus de son apport à la protection sociale des auteurs, est aussi perçue «parmi nous comme une reconnaissance du travail et des créations artistiques des auteurs locaux, de même qu’elle permet le renforcement du répertoire musical national et la prise en charge du patrimoine culturel et artistique d’une région dont les stations de gravures rupestres de Taghit et Abadla témoignent d’un art plusieurs fois millénaires», ont soutenu plusieurs artistes et hommes de culture locaux.