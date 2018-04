états-Unis : Un Chagall volé retrouvé après 30 ans

Une huile sur toile réalisée par Marc Chagall en 1911 à Paris et volée il y a près de 30 ans à New York va retrouver les descendants de ses propriétaires, a annoncé jeudi la police fédérale américaine. L'œuvre intitulée «Othello et Desdémone» a passé des années dans une boîte grossière, stockée dans un grenier de l'Etat du Maryland (Est des Etats-Unis), son receleur ne parvenant pas à s'en défaire. Lors d'une dernière tentative l'an dernier, le détenteur a essayé de vendre le tableau à un galeriste de Washington, qui a eu des soupçons et a prévenu la police.

La peinture avait été achetée dans les années 1920 par un couple, Ernest et Rose Heller, qui l'avaient exposée dans leur appartement situé dans le quartier cossu de l'Upper East Side, à Manhattan. A leur retour d'un séjour de vacances en 1988, ils avaient retrouvé leur logement cambriolé et plusieurs de leurs œuvres d'art envolées, dont «Othello et Desdémone», personnages célébrés dans la dramaturgie de Shakespeare.

L'enquête a établi que le voleur était un ouvrier qui avait accès à l'immeuble des Heller, aujourd'hui décédés. Le malfaiteur avait confié la toile à un homme habitant le Maryland, qui était censé connaître un acheteur potentiel. Mais la transaction n'a jamais pu se faire et le Chagall, artiste né en Biélorussie et naturalisé français, est resté dans le Maryland. «Les œuvres d'art connues et bien répertoriées sont très difficiles à refourguer après avoir été volées», a souligné Tim Carpenter, un agent spécial du FBI spécialisé dans le marché de l'art. En raison de la prescription pénale dans cette affaire, ni le receleur ni le voleur ne seront poursuivis. Le second a toutefois été condamné à de la prison pour des vols commis dans d'autres appartements.