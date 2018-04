Histoire : Soulèvement de l’Oasis El-Amri en 1876

Le soulèvement de l’oasis El Amri (wilaya de Biskra) en 1876 fut une «réponse spontanée à l’appel du devoir national envers la patrie», a estimé mercredi à Doucen l’historien Mohamed-Lamine Belghaïth.

Ce soulèvement s’inscrit dans le cadre de la série de résistance populaire face à l’occupation du sol algérien par l’armée française dès le 5 juillet 1830, a considéré cet historien en marge de la 4ème édition du festival historique et culturel «El Bouazid».

Cette révolte a éclaté le 11 avril 1876 en réaction aux exactions de l’armée coloniale qui avaient déclenché en 1849 la révolte des Zaâtcha, a souligné Dr. Belghaïth. Conduits par le héros Mohamed Yahia Benmohamed, les révoltés en dépit de leur nombre réduit et de leur sous-armement ont résisté avec héroïsme à l’armée française qui après avoir encerclé l’oasis le pénétra avec force tuant sans distinction ses habitants, a ajouté l’historien. L’oasis fut ravagé, les palmiers abattus, les vergers incendiés et les

survivants furent déportés vers Jijel, Tébessa, Tizi Ouzou et même à l’étranger, a-t-il ajouté.

Un programme varié d’activités culturelles, sportives et de loisirs figurent jusqu’au 13 avril au menu du festival historique et culturel «El Bouazid» organisé conjointement par les communes de Doucen et de Laghrouss.